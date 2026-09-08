फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Celebs Interviews ›   isha rikhi badshah ex wife and bigg boss 20 contestant interview

इंटरव्यू: बादशाह से तलाक पर ईशा रिखी ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘किसी का नाम जपने नहीं, अपनी पहचान बनाने आई हूं

Tue, 08 Sep 2026 05:00 PM IST
किरण जैन
Kiran Vinod Kumar Jain किरण जैन
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:00 PM IST
सार

Isha Rikhi Interview:  रैपर बादशाह संग रिश्ते और तलाक की खबरों के बीच अब ईशा रिखी बिग बॉस के घर पहुंच चुकी हैं। शो में जाने से पहले उन्होंने साफ कर दिया कि वह अपने अतीत को लेकर कितना बोलेंगी और किसकी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी। पढ़िए अमर उजाला से क्या बोलीं ईशा?

विज्ञापन
isha rikhi badshah ex wife and bigg boss 20 contestant interview
ईशा रिखी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मैं यहां सिर्फ अपनी बात करने आई हूं 
विज्ञापन

अपनी शादी पर बात करते हुए ईशा ने कहा,  'अपनी पर्सनल लाइफ पर बात करना पूरी तरह सिचुएशन पर निर्भर करता है। मुझे अपने बचपन के दिनों से लेकर अब तक के अपने सफर पर बात करने में कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लोग मुझसे क्या खंगालना चाहते हैं या क्या मसाला ढूंढ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं उन बातों पर अपनी जुबान खोलने के लिए तैयार हूं। मैं यहां सिर्फ अपने बारे में बात करने आई हूं, किसी और की कहानी का हिस्सा बनने या किसी और का नाम जपने नहीं आई हूं।'

isha rikhi badshah ex wife and bigg boss 20 contestant interview
सलमान खान, ईशा रिखी, बादशाह - फोटो : सोशल मीडिया
पर्सनल लाइफ नहीं है कारण
तलाक की वजह से शो में हिस्सा लेने पर ईशा ने कहा,  'बिल्कुल नहीं। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैंने यह शो किसी विवाद या अपनी पर्सनल लाइफ के ड्रामे की वजह से नहीं चुना है।'
 
विज्ञापन
विज्ञापन

isha rikhi badshah ex wife and bigg boss 20 contestant interview
ईशा रिखी, सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
इलोग मुझे पूरी तरह से नहीं जानते
'बिग बॉस 20' में जाने के उद्देश्य के बारे में ईशा ने कहा, 'मैं चाहती हूं कि लोग जानें कि ईशा रिखी असल में कौन है, किसी और की पहचान या टैग के साथ नहीं। मुझे लगता है कि लोग अभी मुझे पूरी तरह से नहीं जानते। मैं दर्शकों को अपने सभी रंग, अपने इमोशन्स और अपना असली रूप दिखाना चाहती हूं, इसीलिए मैंने बिग बॉस के लिए हां कहा।'
विज्ञापन

isha rikhi badshah ex wife and bigg boss 20 contestant interview
ईशा रिखी - फोटो : इंस्टाग्राम
जो उंगली उठाएगा, उसे भुगतना पड़ेगा
शो के अंदर गेम खेलने के बारे में ईशा ने कहा, मेरा कोई फेक गेम प्लान नहीं है। लेकिन एक बात साफ कर दूं - कोई भी मुझ पर हावी होने की गलती न करे .. जो जैसा व्यवहार मेरे साथ करेगा, उसे वैसा ही करारा जवाब मिलेगा। मैं अपनी गरिमा में रहकर खेलूंगी, लेकिन जो उंगली उठाएगा, उसे भुगतना पड़ेगा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed