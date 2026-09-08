‘ऐ मेरी जिंदगी, तू छुपी है कहां’: 93वीं जयंती पर रिलीज हुआ आशा भोसले का आखिरी गाना, किस फिल्म में सुनाई देगा?

रिकॉर्डिंग का वीडियो भी साझा किया

2023 में जब आशा ताई इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तब मेकर्स ने इसका एक बीटीएस वीडियो भी शूट किया था। अब म्यूजिक लॉन्च इवेंट के दौरान मौजूद लोगों को मेकर्स ने यह दिखाया। इस बीटीएस वीडियो में ताई गाने की तारीफ कर रहीं है।



गाने को लेकर क्या बोली थीं आशा ताई?

इस बीटीएस वीडियो में आशा ताई ने गाने के बारे में कहा, ‘इन्होंने (निर्देशक ने) मुझे फोन करके कहा कि ये गाना है मैं भेज रहा हूं। मैंने गाना सुनते ही हां कर दी। कुछ नहीं पूछा.. मुझे गाना ही इतना अच्छा लगा। मैं हर समय यही गाना गाती रहती हूं। मुझे नहीं पता था कि यह मुझे यह इतना अच्छा लगेगा।'