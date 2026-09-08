गैटी गैलेक्सी: क्यों बंद हुआ मुंबई का मशहूर थिएटर? पुलिस और थिएटर मैनेजमेंट ने बताई अलग-अलग वजह; जानें मामला

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, बांद्रा पुलिस ने थिएटर के मालिक, मैनेजर और सिनेमा चलाने वाली कंपनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा किसी सरकारी अधिकारी के आदेश का पालन न करने से जुड़ी है। पुलिस ने थिएटर के बाहर एक नोटिस भी चिपकाया है, जिसमें उसे बंद रखने का निर्देश दिया गया है।एक वरिष्ठ IPS अधिकारी ने इस कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि लाइसेंस रिन्यू होने के बाद ही थिएटर को दोबारा खोलने की अनुमति दी जाएगी।अधिकारी ने कहा, 'थिएटर ब्रांच के जरिए हुई जांच में पता चला कि लाइसेंस 2021 से रिन्यू नहीं हुआ था।' पुलिस अधिकारी ने कहा, 'FIR दर्ज कर ली गई है और सिनेमा को बंद कर दिया गया है। अगर लाइसेंस रिन्यू हो जाता है तो इसे दोबारा चलाने की अनुमति दे दी जाएगी।'मुंबई में सिनेमा थिएटर चलाने के लिए पुलिस कमिश्नर से प्रेमिसेस लाइसेंस लेना जरूरी होता है। पुलिस के मुताबिक, इस लाइसेंस को हर साल तय फीस जमा करने और सुरक्षा नियमों, जिसमें फायर सेफ्टी नियम भी शामिल हैं, का पालन करने का अंडरटेकिंग देने के बाद रिन्यू कराना होता है।बांद्रा पुलिस की ओर से थिएटर के बाहर लगाए गए नोटिस में कहा गया है कि लाइसेंस रिन्यू नहीं होने की वजह से सिनेमा को अगले कुछ शोज के लिए बंद किया गया है।