एमएस सुब्बुलक्ष्मी: महान गायिका के किरदार में नजर आएगी यह अभिनेत्री, कब होगी घोषणा? अनिरुद्ध भी फिल्म से जुड़े

पॉपुलर सिंगर एमएस सुब्बुलक्ष्मी पर बन रही बायोपिक 'एमएस - ए लेगेसी ऑन स्क्रीन' की कास्टिंग से मेकर्स ने पर्दा उठा दिया है। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के लेकर निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म में सुब्बुलक्ष्मी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का नाम भी बता दिया है। यह किरदार रश्मिका मंदाना निभाएंगी। वहीं फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर क्रिएट करेंगे।

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