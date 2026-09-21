{"_id":"6ab16572f975bf0efd0e80bf","slug":"srk-bows-down-to-lalbaugcha-raja-visits-pandal-with-suhana-khan-and-gauri-khan-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाहरुख खान: अभिनेता ने लिया लालबागचा राजा का आशीर्वाद, साथ पहुंचीं बेटी सुहाना और पत्नी गौरी","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन गणेश चतुर्थी के मौके पर अभिनेता शाहरुख खान ने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल में जाकर पूजा-अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी गौरी खान, बेटी सुहाना खान और मैनेजर पूजा ददलानी भी थीं। पंडाल में शूट किए गए एक वीडियो में अभिनेता भगवान गणेश के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

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अभिनेता ने छुए मूर्ति के पैर

यह दौरा गणेश चतुर्थी के दौरान शहर के सार्वजनिक उत्सवों और रीति-रिवाजों में शामिल होने की उनकी पुरानी परंपरा का हिस्सा है। पंडाल के अंदर वीडियो में अभिनेता को मूर्ति के पैर छूते हुए देखा गया, जबकि गौरी, सुहाना और पूजा भी सम्मान जाहिर करने के लिए उनके ठीक पीछे थीं। वहां से निकलने से पहले, उन्होंने पंडाल के आयोजकों और स्टाफ सदस्यों से बातचीत की।

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फैंस का किया अभिवादन

पंडाल से लौटत कर अपनी कार में बैठते समय शाहरुख खान ने फैंस का अभिवादन भी किया। वीडियो में भारी सुरक्षा के बीच भीड़ को सुपरस्टार के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए भी देखा गया।



हजारों श्रद्धालु आते हैं लालबागचा राजा मुंबई की सबसे मशहूर सार्वजनिक गणेश प्रतिमा है।

इसे 1934 में मध्य मुंबई में स्थापित किया गया था।

'नवसाचा गणपति' (मनोकामना पूरी करने वाले गणेश) के रूप में मशहूर इस प्रतिमा के दर्शन के लिए 11 दिनों तक चलने वाले गणेश चतुर्थी उत्सव के दौरान लाखों भक्त आते हैं।

इनमें मशहूर हस्तियां और वीआईपी भी शामिल हैं। ये लोग घंटों लंबी कतारों में खड़े होते हैं। #WATCH | Maharashtra: Actor Shah Rukh Khan offers prayers at the famous Lalbaugcha Raja pandal in Mumbai. pic.twitter.com/STSjyxRjPJ — ANI (@ANI) September 21, 2026 पंडाल से लौटत कर अपनी कार में बैठते समय शाहरुख खान ने फैंस का अभिवादन भी किया। वीडियो में भारी सुरक्षा के बीच भीड़ को सुपरस्टार के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए भी देखा गया।