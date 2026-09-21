{"_id":"6ab15b591cd848541e0960df","slug":"pakistani-rj-ejaz-waris-apologises-for-trolling-katrina-kaif-over-her-appearance-2026-09-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एजाज वारिस: पाकिस्तानी आरजे को हो रहा पछतावा! कटरीना कैफ से मांगी माफी, सलमान को लेकर कही ये बात","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन पाकिस्तानी आरजे एजाज वारिस ने कटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद बढ़े वजन पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान की तरफ से अभिनेत्री को ट्रोल किए जाने पर सवाल उठाने के बाद उन्होंने अपनी बातों पर विचार किया।

कटरीना को लेकर क्या बोले थे सलमान?

शनिवार को सलमान खान ने कटरीना के लुक को लेकर उन्हें ट्रोल करने वालों की आलोचना करते हुए कहा, 'आप किसी प्रेग्नेंट महिला को क्यों ट्रोल करते हैं? प्रेग्नेंट होने के बाद हर किसी का वजन बढ़ता है। जब वह फिल्मों में वापस आएंगी तो फिट हो जाएंगी। वह अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती हैं।'

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एजाज वारिस ने मांगी माफी

आरजे एजाज वारिस ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'माफ करना कटरीना कैफ, मैं दिल से कटरीना कैफ से अपनी हालिया टिप्पणियों के लिए माफी मांगता हूं। कल बिग बॉस में सलमान खान के जिक्र के बाद मैंने सोचा और महसूस किया कि मेरी बातों से कटरीना और उनके कई फैंस को दुख पहुंचा होगा। मेरा मकसद बॉडी शेमिंग करना कभी नहीं था। मैं सलमान खान और उन सभी लोगों से भी माफी मांगता हूं, जिन्हें बुरा लगा। कभी-कभी बातें गलत निकल जाती हैं। मुझे अपनी बातों पर सचमुच अफसोस है।'