Selena Gomez: नंगे पांव स्टेज पर अवार्ड देने पहुंचीं सेलेना गोमेज, जानिए क्यों किया ऐसा

लोगों को भा गया अंदाज

यह वायरल होता वीडियो देखकर उनके प्रशंसक और सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफें कर रहे हैं। लोगों को सेलेना का स्टेज पर नंगे पैर चलने का यह अंदाज काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने उनकी तारीफ करते हुए ट्वीटर पर लिखा, 'सेलेना का इस तरह नंगे पांव चलना उनकी अबतक की सबसे बड़ी चीज होगी।' एक अन्य ने चौंकते हुए लिखा,'क्या सेलेना गोमेज नंगे पांव हैं? लव इट।'

selena walking barefoot on stage is the most selena gomez thing she could do pic.twitter.com/aTeH916U92