एव्रिल लावीन मां बनीं: मशहूर कनाडाई गायिका के घर गूंजी किलकारी, बिटिया को दिया जन्म

डेटिंग पर क्या सोचती हैं एव्रिल

एव्रिल लावीन ने 42 वर्ष की उम्र में पहले बच्चे को जन्म दिया है। बता दें कि सिंगर अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करती हैं। अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने पब्लिक में बहुत कम बात की है। मई 2024 में एलेक्स कूपर के पॉडकास्ट, कॉल हर डैडी पर आने के दौरान उन्होंने डेटिंग के अपने तरीके पर बात की थी। उन्होंने कहा था, 'मैंने कभी सच में डेटिंग नहीं की। मैं हमेशा, जैसे, एक बहुत बड़े रिश्ते में थी'। हालांकि, एव्रिल ने उस समय यह नहीं बताया कि वे किसी को डेट कर रही हैं या नहीं।