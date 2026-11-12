निकोल किडमैन: अभिनेत्री ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, फ्रेंच फिल्म अकादमी देगी यह अवॉर्ड; जानें कब मिला ऑस्कर?

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विज्ञापन फ्रेंच अकादमी ने गुरुवार को घोषणा की कि हॉलीवुड स्टार निकोल किडमैन को 52वें सीजर अवार्ड समारोह में 'मानद सीजर अवार्ड' दिया जाएगा। फ्रेंच अकादमी ने एक बयान में बताया कि 'बिग लिटिल लाइज' की अभिनेत्री को यह सम्मान 25 फरवरी, 2027 को होने वाले समारोह में दिया जाएगा।

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क्यों दिया जाता है मानद सीजर अवार्ड

फ्रांस की राष्ट्रीय फिल्म अकादमी की तरफ से सिनेमा जगत में आजीवन उपलब्धियों और योगदान के लिए दिया जाने वाला एक मशहूर अवॉर्ड है।

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कब मिली अभिनेत्री को पहचान?

43 साल से ज्यादा के अपने करियर में किडमैन ने 1983 के ऑस्ट्रेलियाई हॉलिडे ड्रामा 'बुश क्रिसमस' से एक्टिंग की शुरुआत की थी, लेकिन 1989 में आई फिल्म 'डेड काम' से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली।

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निकोल किडमैन की बेहतरीन फिल्में

इसके बाद उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर और समीक्षकों द्वारा सराही गई फिल्मों में काम किया है। उनकी शानदार फिल्मों में 'डेज ऑफ थंडर', 'मौलिन रूज!', 'आइस वाइड शट', 'रैबिट होल', 'ऑस्ट्रेलिया', 'कोल्ड माउंटेन', 'द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड डियर' और 'बॉम्बशेल' शामिल हैं।

किन निर्माताओं के साथ किया काम?

किडमैन ने स्टेनली कुब्रिक, जेन कैंपियन, लार्स वॉन ट्रायर, बैज लुहरमन और योर्गोस लैंथिमोस जैसे कई फिल्म निर्माताओं के साथ काम किया है।



किस किरदार के लिए मिला ऑस्कर?

उन्होंने 2002 के ड्रामा 'द आवर्स' में मशहूर लेखिका वर्जीनिया वुल्फ का किरदार निभाने के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस' का अकादमी अवार्ड (ऑस्कर) जीता था।