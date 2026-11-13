{"_id":"6af70a187b7eac3c4a0cfa14","slug":"viral-video-diljit-dosanjh-touches-daddy-yankee-mother-feet-user-surprised-2026-11-13","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिलजीत दोसांझ: परफॉर्मेंस के बाद सिंगर ने इस काम से जीता फैंस का दिल, यूजर्स बोले- संस्कार बेमिसाल हैं","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन पंजाबी गायक अपने 'ऑरा इंडिया टूर' को लेकर चर्चा में हैं। इस बीच उन्होंने इंटरनेट पर अपने फैंस का दिल जीत लिया है। लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान बैकस्टेज का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दिलजीत 'प्यूर्टो रिकान' स्टार डैडी यांकी की मां, रोजा रोड्रिगेज के पैर छूते हुए दिखाई दे रहे हैं।

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वायरल क्लिप में क्या है?

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि जब डैडी यांकी ने लास वेगास के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में अपनी मां से दिलजीत को मिलवाया। उनसे मिलते ही, दिलजीत ने झुककर उनके पैर छुए। इस व्यवहार को देखकर रोजा हैरान रह गईं। इसके साथ वह काफी भावुक भी हो गईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने सीने पर रखा। इसके बाद डैडी यांकी खुशी से दिलजीत का नाम पुकारते और उनका अभिवादन करते नजर आए।

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यूजर्स ने की गायक की तारीफ

सोशल मीडिया यूजर्स ने गायक की खूब तारीफ की है कि दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिकल स्टेज में से एक पर होने के बावजूद, उन्होंने अपने पंजाबी संस्कारों को नहीं छोड़ा। एक्स पर एक यूजर ने लिखा 'ग्लोबल स्टेज पर शुद्ध पंजाबी संस्कार। डैडी यांकी ने अपनी मां को दिलजीत दोसांझ से मिलवाया। दिलजीत ने तुरंत पारंपरिक भारतीय तरीके से उनके पैर छुए। चाहे शोहरत कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, संस्कार बेमिसाल हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'सम्मान जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका! दिलजीत दोसांझ ने डैडी यांकी की मां के पैर छुए! यह पंजाबी और भारतीय संस्कारों को दर्शाता है।' कई दूसरे यूजर्स ने दिलजीत के इस काम की तारीफ की है।

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दिलजीत ने डैडी यांकी के साथ परफॉर्म किया

यह वाकया 12 नवंबर को लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स के 27वें संस्करण के दौरान हुआ। इस समारोह में दिलजीत ने इतिहास रच दिया। वह यहां परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए। डैडी यांकी के साथ स्टेज पर परफॉर्म करते हुए, दोनों ने अपने हाल ही में रिलीज हुए द्विभाषी गाने 'पोकिटो' पर शानदार प्रस्तुति दी। इसमें पंजाबी और लैटिन बीट्स का बेहतरीन मिश्रण था।