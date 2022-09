Henry Silva: हॉलीवुड एक्टर हेनरी सिल्वा का निधन, 95 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

हेनरी के निधन पर डीन मार्टिन की बेटी डीना मार्टिन ने ट्विटर पर पोस्ट किया, “ प्यारे दोस्त हेनरी सिल्वा के जाने दिल टूट गया है। सबसे अच्छे, दयालु और सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक, जिसे मुझे अपना दोस्त को बुलाने की खुशी मिली है। वह ‘ओसियन इलेवन’ फिल्म के कलाकारों के आखिरी जीवित सदस्य थे। हेनरी, आपको हम बहुत प्यार करते हैं और आपको हमेशा याद किया जाएगा।”



Our hearts are broken at the loss of our dear friend Henry Silva, one of the nicest, kindest and most talented men I've had the pleasure of calling my friend. He was the last surviving star of the original Oceans 11 Movie. We love you Henry, you will be missed 🥲 pic.twitter.com/sFOFqRVuU7