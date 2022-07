{"_id":"62be99fe0106c87ae960205d","slug":"avatar-the-way-of-water-first-look-of-kate-winslet-as-tribal-leader-ronal-revealed","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Avatar The Way of Water: सामने आया केट विंसलेट का लुक, क्या आपने देखा टाइटैनिक की हीरोइन का यह 'अवतार'?","category":{"title":"Hollywood","title_hn":"हॉलीवुड","slug":"hollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: Published by: वर्तिका तोलानी Updated Fri, 01 Jul 2022 12:26 PM IST