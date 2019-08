'वॉर' का नया पोस्टर रिलीज, टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन के बीच खड़ी दिखीं वाणी कपूर

टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) और ऋतिक रोशन ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) दोनों 'वॉर (War)' फिल्म में नजर आएंगे, और दोनों की जोरदार टक्कर भी होगी। ये टक्कर आपको नए पोस्टर में साफ देखने को मिल सकती है। टाइगर श्रॉफ ने वॉर का नया पोस्टर शेयर किया है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है- इस लड़ाई में सिर्फ एक ही जीतेगा। ऋतिक रोशन, क्या आप हारने को तैयार हो? टाइगर ने ऋतिक रोशन को खुलेआम चुनौती दे डाली है कि क्या वो उनसे हारने वाले हैं।

This #WAR will only have one winner. @iHrithik ready to lose it all? #HrithikvsTiger #TeamTiger @Vaaniofficial #SiddharthAnand @yrf pic.twitter.com/LXXU8lMDnt