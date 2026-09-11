दायरा: म्यूजिक लॉन्च में पहुंची टीम, करीना-पृथ्वीराज ने शेयर किए किस्से, गुलजार-मेघना का खास बॉन्ड आया नजर
Updated Fri, 11 Sep 2026 04:59 PM IST
Daayra: फिल्म 'दायरा' के म्यूजिक एल्बम लॉन्च इवेंट में गुलजार, मेघना गुलजार, करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन एक साथ नजर आए। इस दौरान सभी ने फिल्म, अपने किरदारों और इसके मैसेज को लेकर खुलकर बात की। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
विस्तार
करीना पर क्या बोले पृथ्वीराज?
पृथ्वीराज सुकुमारन ने बताया कि 'दायरा' में उनके और करीना कपूर खान के लिए अपने-अपने किरदारों के नजरिए को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी था। फिल्म में दोनों किरदार न्याय को अपने-अपने तरीके से देखते हैं।
ऐसे में जरूरी था कि दोनों अपने फैसलों और सोच को सही मानते हुए अपनी-अपनी बात मजबूती से सामने रख सकें। पृथ्वीराज के मुताबिक, दोनों किरदारों की सोच अलग होने के बावजूद दर्शकों को उनके पक्ष की बात सही और जायज लगनी चाहिए थी।
गुलजार ने कही ये बात
वहीं, गुलजार ने एक अभिनेत्री की जिंदगी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक अभिनेत्री होना सिर्फ एक किरदार निभाना नहीं है, बल्कि एक ही जिंदगी में कई अलग-अलग जिंदगियों को जीने और महसूस करने जैसा है।
उन्होंने 'दायरा' में पृथ्वीराज सुकुमारन की परफॉर्मेंस को पहली बार देखने का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने करीना कपूर खान को उनके करियर की शुरुआत से लेकर आज तक आगे बढ़ते हुए देखा है।
फिल्म पर मेघना का बयान
नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्ममेकर मेघना गुलजार ने भी फिल्मों की ताकत पर बात की। उन्होंने बताया कि जब कोई मैसेज फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचता है तो उसका असर काफी गहरा होता है। उनके मुताबिक, शॉर्ट-फॉर्म कंटेंट के मुकाबले फिल्म के जरिए कही गई बात दर्शकों पर ज्यादा लंबे समय तक असर छोड़ सकती है।
इवेंट के दौरान करीना कपूर खान ने मेघना गुलजार को 'टास्कमास्टर' भी बताया। करीना ने मजाकिया अंदाज में कहा कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने मशहूर 'बेबो' वाले एक्सप्रेशंस दिखाने का ज्यादा मौका नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने ट्रेलर लॉन्च के दौरान जमकर 'बेबो' एक्सप्रेशंस दिए।
पिता-बेटी का खास बॉन्ड आया नजर
इस मौके पर गुलजार और उनकी बेटी मेघना गुलजार के बीच भी एक प्यारा पल देखने को मिला। गुलजार ने मजाकिया अंदाज में कहा, 'मेघना मुझे अपनी स्क्रिप्ट सुनने भी नहीं देती हैं।' उनकी इस बात पर इवेंट में मौजूद लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक पिता के तौर पर गुलजार ने मेघना के काम करने के तरीके और उनके फिल्ममेकिंग अंदाज को लेकर भी अपनी बात रखी।
कब रिलीज होगी 'दायरा'?
बता दें कि 'दायरा' 18 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।
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