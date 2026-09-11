80s लुक ट्रेंड: विजय वर्मा, फराह खान समेत इन कलाकारों ने शेयर की अपनी पुरानी तस्वीरें; एक्साइटेड हुए फैंस

विज्ञापन

विजय वर्मा ने इंस्टाग्राम पर 80 के दशक की अपनी बचपन की तस्वीरें शेयर कीं। उन्होंने एआई की मदद लेने के बजाय अपनी असली पुरानी तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों में विजय बचपन में काफी क्यूट नजर आ रहे हैं। उनकी पोस्ट पर फैंस ने भी जमकर प्यार लुटाया।फराह खान ने भी 80 के दशक की अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों का एक रील शेयर किया। उन्होंने इस दौर को सबसे बेहतरीन दशक बताया। तस्वीरों में फराह बड़े बालों और बड़े हूप ईयररिंग्स के साथ अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं।एक तस्वीर में वह छोटे बालों के साथ समुद्र किनारे मोटरसाइकिल पर बैठी भी दिखाई दे रही हैं। फराह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि 80s के ट्रेंड के लिए उन्हें एआई की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास उस दौर की असली तस्वीरें हैं।किरण खेर ने भी 80 के दशक की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की। इसमें वह फ्लोरल साड़ी और मोतियों की माला पहने नजर आ रही हैं। उनके सिर पर बड़े सनग्लासेस भी दिखाई दे रहे हैं।किरण ने कहा कि यह तस्वीर जैसी थी, वैसी ही शेयर करने का मन हुआ, क्योंकि इसे किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। किरण की इस तस्वीर पर अनिल कपूर और फराह खान ने भी उनकी खूबसूरती की तारीफ की।रवि किशन ने भी 80 के दशक की अपनी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं। हालांकि, रवि किशन ने एआई ट्रेंड में भी हिस्सा लिया। उन्होंने AI से बनी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने आने वाले गाने को लेकर मजेदार अंदाज में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि आज 80s का ट्रेंड देख लो, कल वे 'मनी' का ट्रेंड दिखाएंगे।