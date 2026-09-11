हैवान: इन छह फिल्मों में साथ नजर आ चुके हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान, कुछ रहीं सुपरहिट तो कुछ हुईं फ्लॉप

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आ रहे हैं। दोनों की फिल्म 'हैवान' आज 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। खास बात ये है कि इस फिल्म के जरिए अक्षय और सैफ लगभग 18 साल बाद एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। बता दें कि 'हैवान' से पहले दोनों अभिनेता ने कुल छह फिल्मों में एक-साथ काम किया था। इन फिल्मों में कभी दोनों भाई बने, तो कभी पुलिस और अपराधी के किरदार में नजर आए। अक्षय और सैफ की जोड़ी ने बॉलीवुड को दो बड़ी हिट फिल्में भी दीं, जबकि उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा सकीं। चलिए जानते हैं अक्षय कुमार और सैफ अली खान की उन छह फिल्मों की कहानी और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट।