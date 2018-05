{"_id":"5b078fb04f1c1ba56e8b47e0","slug":"varun-dhawan-trolled-for-trying-dialogue-of-daisy-shah-race-3","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Video: '\u0930\u0947\u0938 3' \u0915\u0947 \u0907\u0938 \u0921\u093e\u092f\u0932\u0949\u0917 \u0915\u094b \u0932\u0947\u0915\u0930 \u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0939\u0941\u090f \u0935\u0930\u0941\u0923 \u0927\u0935\u0928, \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0928\u0947 \u0909\u095c\u093e\u092f\u093e \u092e\u091c\u093e\u0915","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Fri, 25 May 2018 09:53 AM IST

सलमान खान की फिल्म ‘रेस 3’ का ट्रेलर रिलीज के बाद से ही चर्चा में बना हुआ है। फिल्म का ट्रेलर इंटरनेट पर जितना हिट हुआ इसी के साथ ट्रेलर से डेजी शाह का डायलॉग भी सोशल मीडिया पर छा गया है। डेजी का डायलॉग है, 'Our business is our business. None of your business' लोग इस डायलॉग के मीम्स और जोक्स बना कर ट्विटर और इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं।