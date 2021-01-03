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आलोचना पर वरुण धवन ने तोड़ी चुप्पी और कंगना रणौत ने कसा तंज, पांच खबरें

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Sun, 03 Jan 2021 11:59 PM IST
वरुण धवन और कंगना रणौत
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वरुण धवन और कंगना रणौत - फोटो : फाइल
वरुण धवन और सारा अली खान स्टारर फिल्म ‘कुली नं 1’ 25 दिसंबर को रिलीज हुई थी। यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी ट्रोल किया गया। साथ ही इसमें काम करने वाले कलाकारों की भी खूब आलोचना हुई। अब इस मामले पर वरुण धवन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

Coolie No 1 की आलोचना पर वरुण धवन ने तोड़ी चुप्पी, कह दी बड़ी बात

 
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