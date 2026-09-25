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तृप्ति डिमरी की तस्वीरें: अमेरिका की सैर पर निकलीं अभिनेत्री, प्रकृति की गोद में दिए पोज; यूजर्स ने दी ये सलाह

Fri, 25 Sep 2026 02:57 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 25 Sep 2026 02:57 PM IST
सार

Tripti Dimri Photos: तृप्ति डिमरी ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों को उनके फैंस लाइक कर रहे हैं। 
 

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Tripti Dimri in America San Francisco gives poses near nature user give advice to bollywood actress
तृप्ति डिमरी - फोटो : इंस्टाग्राम@tripti_dimri
बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह यहां अपनी जिंदगी से जुड़े कई अच्छे पल साझा करती हैं। हाल ही में वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की सैर पर निकली हैं। यहां से उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।
Tripti Dimri in America San Francisco gives poses near nature user give advice to bollywood actress
तृप्ति डिमरी - फोटो : इंस्टाग्राम@tripti_dimri
तृप्ति की पोस्ट में क्या है?
तृप्ति डिमरी ने इंस्टाग्राम पर अपनी जो तस्वीरें शेयर की हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वह प्राकृतिक वातावरण में हैं। उन्होंने जंगल में पेड़ के पास और समुद्र किनारे शानदार पोज दिए हैं। उनकी पोस्ट में प्राकृतिक वातावरण के प्रति उनका प्यार नजर आता है।

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Tripti Dimri in America San Francisco gives poses near nature user give advice to bollywood actress
तृप्ति डिमरी - फोटो : इंस्टाग्राम@tripti_dimri
यूजर्स पसंद आई तृप्ति की पोस्ट
अभिनेत्री की पोस्ट को कई यूजर्स ने लाइक किया है। वहीं कई यूजर्स इस पोस्ट पर कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा 'भारत की सबसे बड़ी अभिनेत्री'। एक दूसरे यूजर ने लिखा 'बहुत अच्छी पोस्ट है। दिल करता है देखता ही रहूं।' एक और यूजर ने लिखा 'आपकी कैप वाली तस्वीर सबसे अच्छी है।'

अभिनेत्री ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा है 'SFO'। कई यूजर्स ने उन्हें सलाह दी है कि वह इसे 'SF' कर लें। इसकी वजह यह है कि SFO एयरपोर्ट का नाम है। जबकि SF का मतलब सैन फ्रांसिसको है।

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Tripti Dimri in America San Francisco gives poses near nature user give advice to bollywood actress
तृप्ति डिमरी - फोटो : इंस्टाग्राम@tripti_dimri

तृप्ति डिमरी का वर्कफ्रंट
  • तृप्ति डिमरी के काम की बात करें तो वह जल्द ही प्रभास के साथ फिल्म 'स्पिरिट' में नजर आने वाली हैं। 
  • यह रोल पहले अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मिला था 
  • बताया जाता है कि अभिनेत्री ने 8 घंटे शिफ्ट में काम करने की मांग की थी। 
  • इस पर निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा के साथ उनकी अनबन हो गई और वह फिल्म से हट गईं।
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तृप्ति डिमरी - फोटो : इंस्टाग्राम@tripti_dimri
क्या होगी 'स्पिरिट' की कहानी?
फिल्म 'स्पिरिट' में तृप्ति और प्रभास के अलावा विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म में एक सख्त लेकिन ईमानदार पुलिस वाले की कहानी दिखाई जाएगी, जो अपराधियों को पकड़ने के मिशन पर निकलेगा।
 

 

 

 

 

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