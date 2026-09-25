तृप्ति डिमरी की तस्वीरें: अमेरिका की सैर पर निकलीं अभिनेत्री, प्रकृति की गोद में दिए पोज; यूजर्स ने दी ये सलाह

बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह यहां अपनी जिंदगी से जुड़े कई अच्छे पल साझा करती हैं। हाल ही में वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की सैर पर निकली हैं। यहां से उन्होंने कई शानदार तस्वीरें शेयर की हैं।