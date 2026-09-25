विशाल चतुर्वेदी: ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर के साथ काम करने वाले थे मुश्ताक, फिल्ममेकर ने शेयर किया भावुक पोस्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Fri, 25 Sep 2026 08:31 PM IST
सार
Mushtaq Khan: बॉलीवुड अभिनेता मुश्ताक खान के निधन से फिल्ममेकर विशाल चतुर्वेदी भी काफी दुखी हैं। विशाल चतुर्वेदी की हालिया फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब फिल्ममेकर ने मुश्ताक खान के निधन पर दुख जाहिर किया है।
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विस्तार
अभिनेता मुश्ताक खान के निधन की खबर से फिल्म और कॉमेडी जगत में शोक की लहर है। फिल्मी जगत के कई सितारे उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने भी एक पोस्ट के जरिए शोक जताया है।
कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक खान
मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।
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कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक खान
मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।
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विशाल चतुर्वेदी ने किया भावुक पोस्ट
मुश्ताक खान के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री के कई कलाकार और फिल्ममेकर उन्हें याद कर रहे हैं।
विशाल चतुर्वेदी ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हम साथ काम करने वाले थे मुश्ताक जी। क्या शानदार अभिनेता थे आप और क्या विरासत छोड़ गए हैं। ओम शांति।'
देखें पोस्ट-
मुश्ताक खान के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। उन्होंने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार निभाकर दर्शकों के बीच खास पहचान बनाई। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री के कई कलाकार और फिल्ममेकर उन्हें याद कर रहे हैं।
विशाल चतुर्वेदी ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'हम साथ काम करने वाले थे मुश्ताक जी। क्या शानदार अभिनेता थे आप और क्या विरासत छोड़ गए हैं। ओम शांति।'
देखें पोस्ट-
We were supposed to work together Mushtaq ji, what an actor you were, what a legacy you left! ॐ शांति pic.twitter.com/pcduUhwby6— Dr. Vishal Chaturvedi #विष (@filmervishal) September 25, 2026
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मुश्ताक खान कई फिल्मों और टीवी शोज में आए नजर
मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए। साथ ही वे 'अदालत', 'भारत एक खोज', 'वाघले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं।
ये भी पढ़ें- द पैराडाइज: फिल्म की आलोचना पर नानी का रिएक्शन, पोस्ट शेयर कर कहा- ‘ट्रोल्स देखकर मजा आया, कमियां भी सीखीं’
मुश्ताक खान ने 'सड़क', 'दिल है कि मानता नहीं', 'साथी', 'आशिकी', 'जूनून', 'गुमराह', 'गोपी किशन', राजा', 'वेलकम', 'गदर', 'क्रन्तिवीर', 'हम हैं राही प्यार के', 'नाराज', 'सर' जैसी सैकड़ों फिल्मों में छोटे रोल किए। साथ ही वे 'अदालत', 'भारत एक खोज', 'वाघले की दुनिया' जैसे टीवी शोज में भी नजर आ चुके हैं।
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