विशाल चतुर्वेदी: ‘हनुमान अंश’ के डायरेक्टर के साथ काम करने वाले थे मुश्ताक, फिल्ममेकर ने शेयर किया भावुक पोस्ट

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कैंसर से जूझ रहे थे मुश्ताक खान

मुश्ताक खान ने गुरुवार 24 सितंबर को अंतिम सांस ली। मुश्ताक खान लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी और वह कैंसर की आखिरी स्टेज में थे। उनका मुंबई के नानावती अस्पताल में इलाज चल रहा था। यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली।

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अभिनेता मुश्ताक खान के निधन की खबर से फिल्म और कॉमेडी जगत में शोक की लहर है। फिल्मी जगत के कई सितारे उनके निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने भी एक पोस्ट के जरिए शोक जताया है।