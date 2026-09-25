बॉक्स ऑफिस: किन फिल्मों ने हिलाया 'हनुमान अंश' का सिंहासन? जानें 'मिर्जापुर द मूवी' का कलेक्शन

सिनेमाघरों में इन दिनों कई नई फिल्में रिलीज हुईं। इन फिल्मों के बीच 'हनुमान अंश' अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है। हालांकि 'हनमान अंश' को अब नई फिल्म 'द वन' और 'द पैराडाइज' से टक्कर मिल रही है।
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मिर्जापुर द मूवी
- फोटो : यूट्यूब
‘मिर्जापुर द मूवी’ ने कितना कमाया?
पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु की अदाकारी वाली फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ को रिलीज हुए 22 दिन हो चुके हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अब भी ठीक-ठाक प्रदर्शन कर रही है। तीसरे गुरुवार को इसने 1.40 करोड़ रुपये कमाए थे। तीसरे शुक्रवार को इसने खबर लिखे जाने तक 58 लाख रुपये कमाए हैं। फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 223.38 करोड़ रुपये हो गया है।
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रेसिडेंट ईविल
- फोटो : एक्स
'रेसिडेंट ईविल' का क्या है हाल?
- हॉलीवुड की हॉरर फिल्म 'रेसिडेंट ईविल', ‘वाइब’ और 'दायरा' जैसी बॉलीवुड फिल्मों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- बजट के हिसाब से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई कर रही है।
- पहले गुरुवार को इसने 1.25 करोड़ रुपये कमाए थे।
- आज आठवें दिन खबर लिखे जाने तक इसने 41 लाख रुपये का कलेक्शन किया है।
- अब तक फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 14.93 करोड़ रुपये हो गया है।
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हनुमान अंश फिल्म
- फोटो : वीडियो ग्रैब
जारी है 'हनुमान अंश' की कमाई
फिल्म 'हनुमान अंश' ने आज बॉक्स ऑफिस पर 50 दिन पूरे कर लिए हैं। रिलीज के इतने दिन होने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। सातवें गुरुवार को इसने 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। आज खबर लिखे जाने तक इसने 2.59 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 290.77 करोड़ रुपये हो गया है। देर रात इस फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है।
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द वन, द पैराडाइज
- फोटो : सोशल मीडिया
'हनुमान अंश' को किससे मिल रही टक्कर?
- फिल्म 'हनुमान अंश' को अब 'द पैराडाइज' और 'द वन' से कड़ी टक्कर मिलने लगी है।
- दूसरे दिन नानी की फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 11.75 करोड़ रुपये कमाए हैं।
- वहीं 'द वन' ने आज पहले दिन खबर लिखे जाने तक 7.47 करोड़ रुपये कमाए हैं।