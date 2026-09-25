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नरगिस फाखरी: अभिनेत्री ने बच्ची को सिखाए खूबसूरत लड़कियों की तरह चलने के गुण, वायरल हो रहा क्यूट वीडियो

Fri, 25 Sep 2026 11:26 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 25 Sep 2026 11:26 PM IST
सार

Nargis Fakhri Viral Video: अभिनेत्री नरगिस फाखरी का एक वीडियो चर्चा में आया है। वीडियो में वह एक बच्ची को खास तरह से चलने की ट्रेनिंग देती हुई नजर आ रही हैं।
 

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Nargis Fakhri teach child girl how to walk like pretty girl video goes viral
बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri
बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नरगिस फाखरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फिटनेस और कई तरह के वीडियो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।
Nargis Fakhri teach child girl how to walk like pretty girl video goes viral
बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri
वायरल वीडियो में क्या है?
नरगिस फाखरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि अभिनेत्री डांस करते हुए स्टाइलिस्ट चाल में चलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ छोटी सी बच्ची भी चलती है। बच्ची अभिनेत्री की नकल करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो को और खास बना रहा है।
Nargis Fakhri teach child girl how to walk like pretty girl video goes viral
बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri
बच्ची के बारे में अभिनेत्री ने क्या कहा?
अभिनेत्री 'प्रेट्टी गर्ल वॉक लाइक दिस' गाने पर इस तरह चलती हैं, मानो वह डांस कर रही हों। वीडियो शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'वह बेबाक और शानदार है। थोड़ी दबंग भी है।' वीडियो को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी कर रहे हैं।
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Nargis Fakhri teach child girl how to walk like pretty girl video goes viral
बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri
यूजर को पसंद आया वीडियो 
अभिनेत्री के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा 'बहुत खूबसूरत और मासूम।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'मेरी पहली क्रश'। एक तीसरे यूजर ने लिखा 'खूबसूरत और बेहतरीन डांस करने वाली नरगिस फाखरी।' एक चौथे यूजर ने लिखा 'वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही है।'
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Nargis Fakhri teach child girl how to walk like pretty girl video goes viral
बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri
नरगिस फाखरी का वर्कफ्रंट
  • अभिनेत्री ने फिल्म 'रॉकस्टार' (2011) से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थई। 
  • नरगिस फाखरी हाल ही में फिल्म 'मस्ती 4' में नजर आईं थीं। 
  • अभिनेत्री के बच्चे नहीं हैं। उनका कहना है कि वह आने वाले वक्त में एक बच्चा गोद लेंगी। 
  • नरगिस ने साल 2025 में शादी की थी।

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