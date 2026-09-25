नरगिस फाखरी: अभिनेत्री ने बच्ची को सिखाए खूबसूरत लड़कियों की तरह चलने के गुण, वायरल हो रहा क्यूट वीडियो

1 of 5 बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri







Link Copied



बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नरगिस फाखरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपनी फिटनेस और कई तरह के वीडियो शेयर करती हैं। हाल ही में उन्होंने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है। जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।

2 of 5 बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri

वायरल वीडियो में क्या है?

नरगिस फाखरी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें देखा जा सकता है कि अभिनेत्री डांस करते हुए स्टाइलिस्ट चाल में चलती हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनके साथ छोटी सी बच्ची भी चलती है। बच्ची अभिनेत्री की नकल करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो को और खास बना रहा है।

3 of 5 बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri

बच्ची के बारे में अभिनेत्री ने क्या कहा?

अभिनेत्री 'प्रेट्टी गर्ल वॉक लाइक दिस' गाने पर इस तरह चलती हैं, मानो वह डांस कर रही हों। वीडियो शेयर करते हुए अभिनेत्री ने कैप्शन में लिखा 'वह बेबाक और शानदार है। थोड़ी दबंग भी है।' वीडियो को कई यूजर्स लाइक कर रहे हैं और इस पर कमेंट भी कर रहे हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri

यूजर को पसंद आया वीडियो

अभिनेत्री के वीडियो पर एक यूजर ने लिखा 'बहुत खूबसूरत और मासूम।' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'मेरी पहली क्रश'। एक तीसरे यूजर ने लिखा 'खूबसूरत और बेहतरीन डांस करने वाली नरगिस फाखरी।' एक चौथे यूजर ने लिखा 'वह बहुत खूबसूरत नजर आ रही है।'

विज्ञापन

5 of 5 बच्ची के साथ नरगिस फाखरी - फोटो : इंस्टाग्राम@nargisfakhri