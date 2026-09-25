{"_id":"6ab675f69c457afd3800ad80","slug":"akshay-kumar-son-aarav-bhatia-birthday-look-viral-users-praise-his-fashion-sense-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आरव भाटिया: सबसे अलग अंदाज में दिखे अक्षय कुमार के बेटे, बर्थडे पार्टी में छाए; यूजर्स को पसंद आया फैशन सेंस","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया अक्सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रहते हैं। हालांकि जब भी उनकी झलक दिखती है, वह खास होती है। हाल ही में उनकी बर्थडे पार्टी से उनकी झलक सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। यूजर्स आरव के फैशन सेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं।

कैसा है आरव का लुक?

आरव की बर्थडे पार्टी से सामने आई झलक में देखा जा सकता है कि आरव ने पीले और गुलाबी रंग का कोट पहना है। उन्होंने सिर पर गुलाबी स्कार्फ बांधा है। इसके साथ उन्होंने स्लेटी रंग की ट्राउजर और टी-शर्ट पहनी है। इसके साथ उन्होंने कई तरह की मालाएं पहनी हैं। लव एंड वॉर: क्या आलिया भट्ट की फिल्म का है ये डांस वीडियो? किए जा रहे ऐसे दावे: यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया

आरव की बर्थडे पार्टी में आरव का लुक बाकी स्टार किड्स से काफी अलग दिखा। कई यूजर ने उनके लुक पर कमेंट किया है और उनकी काफी तारीफ की है।



आरव की बर्थडे पार्टी से सामने आई झलक में देखा जा सकता है कि आरव ने पीले और गुलाबी रंग का कोट पहना है। उन्होंने सिर पर गुलाबी स्कार्फ बांधा है। इसके साथ उन्होंने स्लेटी रंग की ट्राउजर और टी-शर्ट पहनी है। इसके साथ उन्होंने कई तरह की मालाएं पहनी हैं।आरव की बर्थडे पार्टी में आरव का लुक बाकी स्टार किड्स से काफी अलग दिखा। कई यूजर ने उनके लुक पर कमेंट किया है और उनकी काफी तारीफ की है।

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कौन हैं आरव?

बता दें कि आरव भाटिया अक्षय कुमार और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बेटे हैं। 15 सितंबर 2002 को जन्मे आरव स्टार किड हैं। जहां उनके माता-पिता बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं। वहीं उनकी मां एक लेखिका भी हैं। माता-पिता के स्टार होने के बावजूद आरव ने अपनी अलग राह चुनी है। वह फैशन के फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं।

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किस फील्ड में बनाना चाहते हैं करियर?

अक्षय कुमार के मुताबिक उनके बेटे आरव फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं। वह फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभिनेता ने अपने बेटे पर फिल्मों में आने का दबाव नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें अलग रास्ता चुनने की आजादी है।