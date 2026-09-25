आरव भाटिया: सबसे अलग अंदाज में दिखे अक्षय कुमार के बेटे, बर्थडे पार्टी में छाए; यूजर्स को पसंद आया फैशन सेंस
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Fri, 25 Sep 2026 06:59 PM IST
सार
Akshay Kumar Son: अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया ने अपने फैशन सेंस से यूजर्स का ध्यान खींचा है। उनके बर्थडे पार्टी से उनकी तस्वीर सामने आई है।
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विस्तार
बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार के बेटे आरव भाटिया अक्सर सोशल मीडिया से दूरी बनाए रहते हैं। हालांकि जब भी उनकी झलक दिखती है, वह खास होती है। हाल ही में उनकी बर्थडे पार्टी से उनकी झलक सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा है। यूजर्स आरव के फैशन सेंस की काफी तारीफ कर रहे हैं।
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कैसा है आरव का लुक?
आरव की बर्थडे पार्टी से सामने आई झलक में देखा जा सकता है कि आरव ने पीले और गुलाबी रंग का कोट पहना है। उन्होंने सिर पर गुलाबी स्कार्फ बांधा है। इसके साथ उन्होंने स्लेटी रंग की ट्राउजर और टी-शर्ट पहनी है। इसके साथ उन्होंने कई तरह की मालाएं पहनी हैं।
आरव की बर्थडे पार्टी में आरव का लुक बाकी स्टार किड्स से काफी अलग दिखा। कई यूजर ने उनके लुक पर कमेंट किया है और उनकी काफी तारीफ की है।
आरव की बर्थडे पार्टी से सामने आई झलक में देखा जा सकता है कि आरव ने पीले और गुलाबी रंग का कोट पहना है। उन्होंने सिर पर गुलाबी स्कार्फ बांधा है। इसके साथ उन्होंने स्लेटी रंग की ट्राउजर और टी-शर्ट पहनी है। इसके साथ उन्होंने कई तरह की मालाएं पहनी हैं।
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आरव की बर्थडे पार्टी में आरव का लुक बाकी स्टार किड्स से काफी अलग दिखा। कई यूजर ने उनके लुक पर कमेंट किया है और उनकी काफी तारीफ की है।
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कौन हैं आरव?
बता दें कि आरव भाटिया अक्षय कुमार और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बेटे हैं। 15 सितंबर 2002 को जन्मे आरव स्टार किड हैं। जहां उनके माता-पिता बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं। वहीं उनकी मां एक लेखिका भी हैं। माता-पिता के स्टार होने के बावजूद आरव ने अपनी अलग राह चुनी है। वह फैशन के फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं।
बता दें कि आरव भाटिया अक्षय कुमार और अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना के बेटे हैं। 15 सितंबर 2002 को जन्मे आरव स्टार किड हैं। जहां उनके माता-पिता बॉलीवुड के बड़े कलाकार हैं। वहीं उनकी मां एक लेखिका भी हैं। माता-पिता के स्टार होने के बावजूद आरव ने अपनी अलग राह चुनी है। वह फैशन के फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं।
किस फील्ड में बनाना चाहते हैं करियर?
अक्षय कुमार के मुताबिक उनके बेटे आरव फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं। वह फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभिनेता ने अपने बेटे पर फिल्मों में आने का दबाव नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें अलग रास्ता चुनने की आजादी है।
अक्षय कुमार के मुताबिक उनके बेटे आरव फिल्मों में नहीं आना चाहते हैं। वह फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अभिनेता ने अपने बेटे पर फिल्मों में आने का दबाव नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें अलग रास्ता चुनने की आजादी है।
अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट
- अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह हाल ही में फिल्म 'हैवान' में नजर आए थे।
- प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सैफ अली खान भी थे।
- वह जल्द ही अनीस बज्मी की फिल्म में नजर आएंगे।
- वह मराठी फिल्म 'वेदात मराठे वीर दौडले सात' का हिस्सा होंगे।
- इसके अलावा वह फिल्म 'गोलमाल 5' का भी हिस्सा होंगे।