250 करोड़ के करीब पहुंच रही 'टॉक्सिक' की कमाई, 'हनुमान अंश' ने फिर चौंकाया; जानें 'इरुमुडी' का कलेक्शन

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला

खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें







Link Copied



फिल्म 'टॉक्सिक' बॉक्स ऑफिस पर बनी हुई है। सातवें दिन इसकी कमाई में मामूली उछाल आया है। इसकी कमाई 250 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है। 'इरुमुडी' का कलेक्शन 12वें दिन घटा है। 'हनुमान अंश' की कमाई में फिर उछाल आया है। 'आवारापन 2' की कमाई फिर लाखों में हुई है।

2 of 5 टॉक्सिक - फोटो : इंस्टाग्राम

'टॉक्सिक' की सातवें दिन की कमाई फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के अलावा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत हैं। इसकी निर्देशक गीतू मोहनदास हैं।

पहले दिन इस फिल्म ने 101.10 करोड़ रुपये की कमाई की।

दूसरे दिन इसकी कमाई 36.40 करोड़ रुपये हुई।

तीसरे यानी रक्षाबंधन के दिन इसने 26.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

चौथे दिन इसने 24.50 करोड़ रुपये की कमाई की।

पांचवें दिन इसके कलेक्शन में इजाफा हुआ और इसने 23 करोड़ रुपये कमाए।

छठे दिन इसने 7.45 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

सातवें दिन इसकी कमाई में फिर इजाफा हुआ हुआ और इसने 8.20 करोड़ रुपये कमाए।

इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 229.95 करोड़ रुपये हो चुका है।

वर्ल्डवाइड इसने 313.55 करोड़ रुपये कमाए हैं।

3 of 5 इरुमुडी - फोटो : इंस्टाग्राम

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 हनुमान अंश फिल्म - फोटो : वीडियो ग्रैब

50 करोड़ पार 'हनुमान अंश'

फिल्म 'हनुमान अंश' सात अगस्त को रिलीज हुई थी। इसने अपने कलेक्शन से लोगों को चौंकाया है। शुरुआत में इसकी कमाई धीमी रही। बाद में इसकी कमाई में उछाल आया। 25वें दिन इसने 5.50 करोड़ रुपये की कमाई की। 26वें दिन इसने 8.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। फिल्म का टोटल कलेक्शन 54.13 करोड़ रुपये हो गया है।

विज्ञापन

5 of 5 आगामी फिल्म आवारापन-2 में इमरान हाशमी - फोटो : सोशल मीडिया