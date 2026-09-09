राशी खन्ना और विद्या बालन का डांस

अभिनेत्री राशी खन्ना और विद्या बालन ने भी एक्टर को जन्मदिन पर विश किया। उन्होंने अक्षय के साथ एक डांस क्लिप शेयर की। इसे एक्टर ने री शेयर किया। इसके साथ लिखा, ‘थेंक्यू सो मच लेडीज, हम कभी परवाह नहीं करते कि हम कहां हैं। अगर सब ‘मौजा ही मौजा हो’



