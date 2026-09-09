टॉक्सिक: ‘उनकी आवाज में दर्द था..’, दर्शकों की प्रतिक्रिया पर कैसा है यश का रिएक्शन? जयदेव मोहन ने खोला राज

फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कन्नड़ डबिंग में यश के साथ उनके दोस्त अभिनेता जयदेव मोहन ने काम किया था। अब जयदेव ने उस मुश्किल दौर को याद किया है जब लोग उनकी आलोचना कर रहे थे। तब एक्टर यश ने उन्हें क्या सलाह दी थी।

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आलोचनाओं पर क्या थी यश की सलाह?

जयदेव मोहन ने फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' की कन्नड़ डबिंग में हिस्सा लिया था। सिनेमाघरों में फिल्म को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। जयदेव ने कहा, ‘फिल्म रिलीज होने के बाद से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। मैंने उनसे सिर्फ दो बार फोन पर बात की है। फिल्म रिलीज होने के दिन, सारे नतीजों को देखने के बाद, मैं इस फिल्म का एक छोटा सा हिस्सा हूं, और मैं इसे सहन नहीं कर सका। मैंने कड़ी आलोचना को दिल पर ले लिया।’