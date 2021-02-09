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नसीरुद्दीन शाह के नाम से फर्जी अकाउंट वायरल और कंगना-दिलजीत में फिर छिड़ी बहस, पांच खबरें

Prachi Priyam
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 09 Feb 2021 06:16 AM IST
naseeruddin shah
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naseeruddin shah - फोटो : you tube
नसीरुद्दीन शाह के नाम से फर्जी अकाउंट वायरल
अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह ने स्पष्ट किया है कि उनके पति व अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का कोई ट्विटर अकाउंट नहीं है। उनके नाम से बनाए गए असत्यापित प्रोफाइल से किसान आंदोलन को लेकर कई ट्वीट की गईं, जिसके बाद रत्ना पाठकने यह पुष्टि की।

किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे नसीरुद्दीन शाह का वीडियो आया सामने, अभिनेता की पत्नी ने दी फर्जी अकाउंट की जानकारी    
 
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