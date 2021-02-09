नसीरुद्दीन शाह के नाम से फर्जी अकाउंट वायरल और कंगना-दिलजीत में फिर छिड़ी बहस, पांच खबरें

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naseeruddin shah
- फोटो : you tube
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कंगना रणौत, दिलजीत दोसांझ
- फोटो : Twitter
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gehana vasishth
- फोटो : social media
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Lisa Haydon
- फोटो : social media
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Amrita Singh and Saif Ali Khan
- फोटो : file photo