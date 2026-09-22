बिग बॉस 20: 'मुझे घर से बस 20-25 हजार ही...', रीति तिवारी का छलका दर्द, नेपो किड के आरोपों पर की खुलकर बात

मेरे माता-पिता के बीच बहुत झगड़े होते थे शो के एक एपिसोड में रीति ने साथी कंटेस्टेंट स्काउट से बातचीत के दौरान अपने बचपन को याद किया। उन्होंने बताया, 'मेरे पिता बहुत जल्दी घर छोड़कर चले गए थे। वह मुझसे फोन पर बात नहीं करते थे। मुझे वास्तव में नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरे माता-पिता के बीच बहुत झगड़े होते थे। मैं उनसे साल में एक बार मिलती थी।'

उन्होंने मेरे करियर में मदद नहीं की

स्टार किड होने से मिलने वाले फायदों के बारे में बात करते हुए रीति ने कहा, 'उन्होंने जो कमाया, उनका पैसा, दौलत, नाम, शोहरत और मौके, मुझे ये चीजें नहीं मिलीं। मुझे उनका नाम मिला, जिससे जिस कमरे में मैं जाती हूं, वहां मुझे सम्मान मिलता है। मैं मनोज तिवारी की बेटी हूं। मैं सम्मान लेकर चलती हूं।'



रीति ने यह भी बताया कि उनके पिता ने उन्हें साफ कह दिया था कि वह उनके करियर में मदद नहीं करेंगे और उन्हें अपनी पहचान खुद बनानी होगी। उन्होंने कहा, 'उन्होंने मेरे लिए यह बहुत साफ कर दिया था कि वह मेरे करियर में मेरी मदद नहीं करेंगे। इसमें कुछ गलत नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर तुम में काबिलियत है, तो तुम खुद करोगी। मैं तुम्हारे लिए नहीं करूंगा।'