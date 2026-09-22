द रॉयल्स: सीजन 2 में नया ट्विस्ट, ईशान खट्टर-सिनी शेट्टी-गुरफतेह के बीच दिखेगा लव ट्राएंगल! क्या कुछ होगा खास?

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फिर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे ईशान

सीरीज में ईशान खट्टर एक बार फिर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। वहीं मिस इंडिया 2022 की विनर सिनी शेट्टी की सीरीज में नई एंट्री होने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक, सिनी इस सीजन में फीमेल लीड का किरदार निभा सकती हैं। वह पहले सीजन में ईशान के साथ नजर आईं भूमि पेडनेकर की जगह लेंगी।

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पहले सीजन को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बाद अब 'द रॉयल्स' के दूसरे सीजन को लेकर फैंस के बीच भी काफी एक्साइटमेंट है। इस बार सीरीज में कहानी के साथ-साथ कास्ट में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।