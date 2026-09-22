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अजय देवगन: हॉरर थ्रिलर प्रोजेक्ट से जुड़े अभिनेता, नए शीर्षक का हुआ एलान; जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

Tue, 22 Sep 2026 05:46 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 22 Sep 2026 05:46 PM IST
सार

Ajay Devgn: अजय देवगन 'दृश्यम 3' और 'गोलमाल 5' के अलावा एक और नई फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म के आधिकारिक टाइटल का एलान कर दिया गया है। यह फिल्म हॉरर थ्रिलर होगी।
 

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Ajay Devgns upcoming supernatural thriller is now titled Surya Prakash Rohit Jugraj will direct it
अजय देवगन - फोटो : इंस्टाग्राम@ajaydevgn

विस्तार
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अजय देवगन की अपकमिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म का आधिकारिक टाइटल सामने आया है। इस फिल्म के निर्देशक रोहित जुगराज हैं। पहले इस प्रोजेक्ट को 'गृह प्रवेश' के नाम से जाना जा रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस फिल्म का नाम 'सूर्य प्रकाश' रखा गया है। 
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किससे प्रेरित है कहानी?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सुपरनैचुरल थ्रिलर एक रहस्यमयी और नैतिक रूप से जटिल दुनिया को दिखाएगी, जिसमें देवगन एक ऐसा किरदार निभाएंगे जो उनकी हालिया फिल्मों के किरदारों से बिल्कुल अलग होगा। कहा जाता है कि इसकी कहानी गरुड़ पुराण से प्रेरित है, जो एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। यह ग्रंथ पारंपरिक रूप से भगवान विष्णु और पक्षियों के राजा गरुड़ के बीच बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 
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Ajay Devgns upcoming supernatural thriller is now titled Surya Prakash Rohit Jugraj will direct it
अजय देवगन - फोटो : इंस्टाग्राम@ajaydevgn
कब रिलीज होगी फिल्म?
'सूर्य प्रकाश' टाइटल इस कहानी में रहस्य और रोमांच की एक और परत जोड़ता है, जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और सस्पेंस का मिश्रण होने की उम्मीद है। फिल्म का प्रोडक्शन दो सितंबर को शुरू हुआ और इसके नवंबर तक चलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक, मेकर्स इसे 2027 की दूसरी छमाही में सिनेमाघरों में रिलीज करने का लक्ष्य बना रहे हैं। इस फिल्म को पैनोरमा स्टूडियोज के कुमार मंगत और अभिषेक पाठक, देवगन फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।

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रोहित जुगराज का हॉरर जॉनर से नाता
'सुर्य प्रकाश' के निर्देशक रोहित जुगराज का हॉरर जॉनर से पुराना नाता रहा है। उन्होंने 2003 में अजय देवगन की फिल्म 'भूत' में राम गोपाल वर्मा के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद जुगराज ने 'सरदारजी' फिल्में डायरेक्ट कीं और 'ये काली काली आंखें' और 'चमक' जैसे स्ट्रीमिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया। 'सूर्या प्रकाश' पर देवगन के साथ उनका काम सुपरनैचुरल जॉनर में एक और कोशिश है, जो इस बार एक मिस्ट्री-बेस्ड कहानी के जरिए सामने आएगी।

Ajay Devgns upcoming supernatural thriller is now titled Surya Prakash Rohit Jugraj will direct it
फिल्म 'दृश्यम 3' - फोटो : सोशल मीडिया
अजय देवगन का वर्कफ्रंट
  • अजय देवगन जल्द ही रोहित शेट्टी की 'गोलमाल 5' में भी नजर आएंगे। 
  • यह फिल्म 'गोलमाल' सीरीज की पांचवीं फिल्म है। 
  • खास बात यह है कि इस फिल्म से अक्षय कुमार भी जुड़े हैं। 
  • बताया जाता है कि वह इस फिल्म में विलेन का किरदार करेंगे।
  • अजय देवगन 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की तैयारी कर रहे हैं, जो इस पॉपुलर थ्रिलर फ्रैंचाइजी का अगला चैप्टर है। 
  • यह दो अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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