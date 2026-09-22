गणेश चतर्थी: संजय दत्त-अनन्या से लेकर सनी लियोनी तक, लालबागचा राजा के दरबार में पहुंचे सितारे, देखें तस्वीरें

विज्ञापन





पत्नी संग आशीर्वाद लेने पहुंचे बाबा

संजय दत्त भी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। संजय दत्त ने इस दौरान नारंगी रंग का कुर्ता-पायजामा पहना था, जबकि मान्यता दत्त गुलाबी रंग के ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं। दोनों ने बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। विज्ञापन

संजय दत्त भी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंचे। संजय दत्त ने इस दौरान नारंगी रंग का कुर्ता-पायजामा पहना था, जबकि मान्यता दत्त गुलाबी रंग के ट्रेडिशनल लुक में नजर आईं। दोनों ने बप्पा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया।

गणेश चतुर्थी के मौके पर अब तक शाहरुख खान से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे लालबागचा राजा के दर्शन कर चुके हैं। आज भी संजय दत्त, अनन्या पांडे समेत कई सितारे बप्पा के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचे।