कटरीना के साथ कभी डिनर डेट पर नहीं गए सलमान, एक्ट्रेस की इस आदत से कभी नहीं मिला मौका

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सलमान खान और कटरीना कैफ
- फोटो : इंस्टाग्राम (beingsalmankhan)
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katrina kaif salman khan
- फोटो : social media
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salman khan, katrina kaif
- फोटो : social media
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salman khan
- फोटो : social media
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salman khan
- फोटो : social media