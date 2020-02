{"_id":"5e4bb5388ebc3ef2a0049451","slug":"then-and-now-sonu-walia-birthday-90s-actress-huge-transformation-in-looks","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u092e\u093f\u0938 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u0915\u093e \u0916\u093f\u0924\u093e\u092c \u091c\u0940\u0924 \u091a\u0941\u0915\u0940\u0902 \u092f\u0947 \u0905\u092d\u093f\u0928\u0947\u0924\u094d\u0930\u0940 \u091c\u0940 \u0930\u0939\u0940\u0902 \u0917\u0941\u092e\u0928\u093e\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0902\u0926\u0917\u0940, \u0905\u092c \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928\u0928\u093e \u092d\u0940 \u092e\u0941\u0936\u094d\u0915\u093f\u0932","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 18 Feb 2020 03:47 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 80 और 90 के दशक की अभिनेत्री सोनू वालिया (Sonu Walia) की। सोनू वालिया का जन्म 19 फरवरी, 1964 को दिल्ली की पंजाबी फैमिली में हुआ था। सिनेमाजगत में नाम कमाने के बाद सोनू अब गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। उनके लुक में भी समय के साथ काफी बदलाव आ गया है। यहां तक कि एक झलक उन्हें देखकर पहचानना भी मुश्किल हो जाएगा।