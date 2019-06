{"_id":"5cf51390bdec22076e31bb82","slug":"then-and-now-salman-khan-actress-rambha-huge-transformation","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"27 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u093e \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0902 \u0926\u093f\u0935\u094d\u092f\u093e \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u0939\u092e\u0936\u0915\u094d\u0932, \u0915\u092d\u0940 \u0938\u0932\u092e\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0926\u0940 \u0925\u0940 \u092c\u094d\u0932\u0949\u0915\u092c\u0938\u094d\u091f\u0930 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u0947\u0902","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 04 Jun 2019 07:43 AM IST

मंगलवार के 'Then and Now' कॉलम में आज हम बात करेंगे 90 के दशक की एक्ट्रेस रंभा की। इस कॉलम में हम आपको एक्ट्रेस के पहले और अब की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि समय के साथ इन हीरोइनों के लुक में कितना बदलाव आया। रंभा ने 'जल्लाद' फिल्म से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी। यह फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद रंभा कई फिल्मों में आईं।