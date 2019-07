34 साल में कितनी बदल गईं मंदाकिनी, दाऊद से नाम जुड़ते ही डूबा करियर, हो गई ऐसी हालत

{"_id":"5d4016f18ebc3e6d1214fa50","slug":"then-and-now-huge-transformation-in-bollywood-actress-mandakini-look-in-34-years","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"34 \u0938\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093f\u0924\u0928\u0940 \u092c\u0926\u0932 \u0917\u0908\u0902 \u092e\u0902\u0926\u093e\u0915\u093f\u0928\u0940, \u0926\u093e\u090a\u0926 \u0938\u0947 \u0928\u093e\u092e \u091c\u0941\u0921\u093c\u0924\u0947 \u0939\u0940 \u0921\u0942\u092c\u093e \u0915\u0930\u093f\u092f\u0930, \u0939\u094b \u0917\u0908 \u0910\u0938\u0940 \u0939\u093e\u0932\u0924","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"\u092c\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921","slug":"bollywood"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला, Updated Tue, 30 Jul 2019 05:05 PM IST

Then and Now कॉलम में आज हम बात करेंगे 'राम तेरी गंगा मैली हो गई' की एक्ट्रेस मंदाकिनी (Mandakini) की। मंदाकिनी ने 34 साल पहले 'मेरा साथी' हिंदी फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके साथ कई फिल्मों में नजर आईं लेकिन राज कपूर की फिल्म में निभाए गए गंगा के किरदार के अलावा उन्हें किसी फिल्म में सफलता नहीं मिल पाई। बाकी एक्ट्रेस की तुलना में मंदाकिनी का फिल्मी करियर काफी छोटा रहा। मंदाकिनी आखिरी बार 1996 में 'जोरदार' फिल्म में नजर आई थीं। इसके बाद मंदाकिनी ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी। इन 34 साल में मंदाकिनी के लुक में काफी बदलाव आ गया है। यहां तक कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल है।