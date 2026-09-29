आयुष्मान खुराना: छोटी बजट की फिल्मों पर एक्टर का बड़ा बयान, ‘हनुमान अंश’ और ‘ऑब्सेशन’ पर कही ये बात

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हाल ही में एक सेशन के दौरान आयुष्मान खुराना ने मौजूदा थिएटर बिजनेस पर बात की। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, अभिनेता ने कहा कि ‘हनुमान अंश’ और ‘ऑब्सेशन’ दोनों बिल्कुल अलग तरह की फिल्में हैं, लेकिन दोनों का बजट कम है।आयुष्मान ने कहा, 'हनुमान अंश और ऑब्सेशन दो अलग-अलग दुनिया की फिल्में हैं और कम बजट में बनी हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसी और फिल्में बनानी चाहिए। हमें बजट का ध्यान रखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है।'