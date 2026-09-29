दृश्यम 3 एडवांस बुकिंग: 20 करोड़ के करीब पहुंची कमाई, बिक चुके इतने टिकट; इस शहर के लोग सबसे ज्यादा उत्साहित
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Tue, 29 Sep 2026 06:34 PM IST
सार
Drishyam 3 Advance Booking: अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ एडवांस बुकिंग के मामले में कमाल कर रही है। आइए जानते हैं इस फिल्म ने अब तक कितना कलेक्शन किया है और इसके कितने टिकट बिक चुके हैं।
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विस्तार
अजय देवगन की फिल्म ‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ दो अक्तूबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इससे पहले टिकट काउंटरों पर इसने हलचल मचा दी है। थ्रिलर फ्रेंचाइजी के इस आखिरी चैप्टर ने एडवांस बुकिंग के मामले में कमाल किया है।
‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने एडवांस बुकिंग में खबर लिखे जाने तक 19.19 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई 40 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। रिलीज से कुछ दिन पहले ही फिल्म की प्री-सेल्स ने रफ्तार पकड़ ली है।
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‘दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ ने एडवांस बुकिंग में खबर लिखे जाने तक 19.19 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में फिल्म की ओपनिंग डे की कमाई 40 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। रिलीज से कुछ दिन पहले ही फिल्म की प्री-सेल्स ने रफ्तार पकड़ ली है।
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कितने दिन पहले शुरू हुई एडवांस बुकिंग?
सैक्निलक के मुताबिक 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ की एडवांस बुकिंग सिनेमाघरों में रिलीज से पांच दिन पहले शुरू हुई थी। फिल्म ने तीन ट्रैक किए गए शो-दिनों में 19.19 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। ब्लॉक सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 12.52 करोड़ रुपये है।
कितने टिकटों की हुई बिक्री?
फिल्म के 21,281 शो में लगभग 4.77 लाख टिकट बिके हैं, जिससे कुल ऑक्यूपेंसी (सीट भरने की दर) लगभग 10 प्रतिशत रही है। ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह 6 प्रतिशत है। अब तक 24 शो के 'सोल्ड आउट' होने की जानकारी मिली है।
शुरुआती रिस्पॉन्स को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म की नेट ओपनिंग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। यह सिर्फ एक अनुमान है, पक्का कलेक्शन नहीं। ओपनिंग डे की असल कमाई टिकटों की आखिरी बिक्री और ऑक्यूपेंसी पर निर्भर करेगी।
सैक्निलक के मुताबिक 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन’ की एडवांस बुकिंग सिनेमाघरों में रिलीज से पांच दिन पहले शुरू हुई थी। फिल्म ने तीन ट्रैक किए गए शो-दिनों में 19.19 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है। ब्लॉक सीटों को छोड़कर यह आंकड़ा 12.52 करोड़ रुपये है।
कितने टिकटों की हुई बिक्री?
फिल्म के 21,281 शो में लगभग 4.77 लाख टिकट बिके हैं, जिससे कुल ऑक्यूपेंसी (सीट भरने की दर) लगभग 10 प्रतिशत रही है। ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह 6 प्रतिशत है। अब तक 24 शो के 'सोल्ड आउट' होने की जानकारी मिली है।
शुरुआती रिस्पॉन्स को देखते हुए ट्रेड एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि फिल्म की नेट ओपनिंग 40 करोड़ रुपये से ज्यादा होगी। यह सिर्फ एक अनुमान है, पक्का कलेक्शन नहीं। ओपनिंग डे की असल कमाई टिकटों की आखिरी बिक्री और ऑक्यूपेंसी पर निर्भर करेगी।
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किन शहरों में हुई सबसे ज्यादा कमाई?
फिल्म की रिलीज के दिन यानी 2 अक्टूबर के लिए सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है। फिल्म के गांधी जयंती पर रिलीज होने के कारण, लंबी छुट्टियों का असर इसके थिएटर परफॉर्मेंस पर और भी पड़ सकता है।
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात सबसे आगे हैं। फिल्म को लेकर महाराष्ट्र के दर्शक सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। फिल्म ने यहां लगभग 5.87 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म ने दिल्ली में 4.17 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि गुजरात में 1.54 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
फिल्म की रिलीज के दिन यानी 2 अक्टूबर के लिए सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है। फिल्म के गांधी जयंती पर रिलीज होने के कारण, लंबी छुट्टियों का असर इसके थिएटर परफॉर्मेंस पर और भी पड़ सकता है।
'दृश्यम: द कन्क्लूजन' की एडवांस बुकिंग में महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात सबसे आगे हैं। फिल्म को लेकर महाराष्ट्र के दर्शक सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। फिल्म ने यहां लगभग 5.87 करोड़ रुपये कमाए हैं। फिल्म ने दिल्ली में 4.17 करोड़ रुपये कमाए हैं, जबकि गुजरात में 1.54 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।
अजय देवगन विजय सलगांवकर के रूप में लौटे
- अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी 'दृश्यम 3: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन फ्रैंचाइजी के मुख्य किरदार विजय सलगांवकर के रूप में वापसी कर रहे हैं।
- कास्ट में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, रजत कपूर, प्रकाश राज और जयदीप अहलावत भी शामिल हैं।
- फिल्म को फ्रैंचाइजी के आखिरी चैप्टर के तौर पर पेश किया गया है।
- इसमें विजय और उनका परिवार एक बार फिर उन घटनाओं से जुड़ी परिस्थितियों का सामना करेंगा जिन्होंने इस सीरीज को आकार दिया है।