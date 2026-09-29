विज्ञापन मामला: शाहरुख-अजय और टाइगर भेजे गए नोटिस के मिले जवाब, तुकाराम मुंडे ने दी जानकारी; आगे बढ़ी कार्रवाई

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#WATCH | Mumbai: On notices to Bollywood actors Shah Rukh Khan, Ajay Devgn and Tiger Shroff over Vimal advertisement, Maharashtra FDA Commissioner Tukaram Mundhe says, "Regarding those notices, responses from all three have come. Two of them had asked for a hearing. Their hearing… pic.twitter.com/0MV5yNtNua — ANI (@ANI) September 29, 2026

महाराष्ट्र FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने बताया कि तीनों अभिनेताओं की ओर से नोटिस का जवाब मिल चुका है। तुकाराम मुंडे ने बताया कि तीन में से दो अभिनेताओं ने सुनवाई की मांग की थी। दोनों की सुनवाई सोमवार को पूरी हो गई है। अब इस मामले में आगे की प्रक्रिया की जा रही है।महाराष्ट्र FDA कमिश्नर ने कहा, 'तीनों के जवाब आ चुके हैं। उनमें से दो ने सुनवाई की मांग की थी। उनकी सुनवाई कल पूरी हो गई और अब हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।' फिलहाल इस मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है, इसका इंतजार है।