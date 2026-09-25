{"_id":"6ab68329d20627069e046176","slug":"uditi-singh-team-slams-rhiti-tiwari-after-singer-abuses-users-support-qazi-touqeer-2026-09-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: उदिति और काजी को अपशब्द कहने पर खूब ट्रोल हो रहीं रीति तिवारी, यूजर्स दे रहे ऐसे ताने","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन सलमान खान का शो 'बिग बॉस 20' काफी चर्चा में है। पहले शो में काजी तौकीर चर्चा में थे। अब रीति तिवारी चर्चा में हैं। हाल ही में इस शो में कंटेस्टेंट रीति तिवारी ने उदिति सिंह और काजी तौकीर को आपत्तिजनक बातें कहीं हैं। उदिति की टीम ने अब इस विवाद पर जवाब दिया है। वहीं काजी तौकीर के सपोर्ट में यूजर्स आए हैं।

उदिति की टीम ने दिया जवाब

उदिति की टीम ने सोशल मीडिया पर डिस बैटल का एक पोस्टर शेयर किया और रीति के शब्दों के चुनाव पर तंज कसा। मनोज तिवारी के बिग बॉस में बिताए समय से तुलना करते हुए उन्होंने लिखा, 'पापा ने अपने सीजन में सब सहकर भी क्लास और डिग्निटी बनाए रखी। बेटी को डिस बैटल मिली, तो डिक्शनरी खाली निकली। नाम तिवारी, माइक पर तैयारी? बस गाली पर गाली।'



उदिति की टीम ने सोशल मीडिया पर डिस बैटल का एक पोस्टर शेयर किया और रीति के शब्दों के चुनाव पर तंज कसा। मनोज तिवारी के बिग बॉस में बिताए समय से तुलना करते हुए उन्होंने लिखा, 'पापा ने अपने सीजन में सब सहकर भी क्लास और डिग्निटी बनाए रखी। बेटी को डिस बैटल मिली, तो डिक्शनरी खाली निकली। नाम तिवारी, माइक पर तैयारी? बस गाली पर गाली।'

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काजी ने रीति के पिता से की शिकायत

उदिति परेशान थीं और आखिरकार वहां से चली गईं। वहीं, काजी इन कमेंट्स को नजरअंदाज करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे टास्क के दौरान कहां लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'रोस्टिंग की भी एक हद होती है। क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा?' बाद में उन्होंने कैमरे में देखकर सीधे मनोज तिवारी से कहा, 'अपनी बेटी को देखो, यह ठीक नहीं है।'

रीति को नहीं है पछतावा

हालांकि, रीति को अपने परफॉर्मेंस पर कोई पछतावा नहीं हुआ। बैटल के बाद, उन्होंने कैप्टन कुशल तंवर (गुल्लू) से कहा, 'मैंने कमाल कर दिया।' गुल्लू एक बात पर उनसे सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं था।

काजी तौकीर को मिला यूजर्स का साथ

इस मामले में काजी तौकीर को यूजर्स का समर्थन मिला है। यूजर्स रीति तिवारी को अपशब्दों के लिए ट्रोल कर रहे हैं। वहीं यूजर्स काजी तौकीर की शांति और धैर्य के लिए काफी तारीफ कर रहे हैं।

यूजर्स ने की ये मांग

इस बात पर ऑनलाइन और भी आलोचना हुई, और कुछ दर्शकों ने होस्ट सलमान खान से 'वीकेंड का वार' में इस मामले पर बात करने को कहा। एक दर्शक ने लिखा, 'अब सिर्फ डॉली बिंद्रा ही उसे ठीक कर सकती हैं।' एक और ने कमेंट किया, 'नेशनल टेलीविजन पर किसी को धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई?' एक और यूजर ने सलमान खान को टैग करते हुए लिखा, 'सिर्फ आप ही उसे संभाल सकते हैं और इस नेपो किड को उसकी जगह दिखा सकते हैं।' एक दर्शक ने उदिति और काजी के खिलाफ रीति की बातों को अस्वीकार्य बताया और लिखा, 'उसे बाहर निकालो।'