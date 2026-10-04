बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' की आंधी के बीच चमकी 'द वन', 'हनुमान अंश' ने एक बार फिर दिखाया दम

1 of 5 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन की नई फिल्म 'दृश्यम 3' धूम मचा रही है, वहीं सिनेमाघरों में पहले से लगी फिल्में भी अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। आज रविवार को सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन' का कलेक्शन बढ़ा है। वहीं 'हनुमान अंश' की कमाई में मामूली बढ़त देखने को मिली है। जानिए आज नानी की फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है।

2 of 5 द वन टीजर - फोटो : Youtube @balajimotionpictures

वीकएंड पर बढ़ी 'द वन' की कमाई सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की अदाकारी से सजी फिल्म 'द वन' की कमाई वीकएंड पर बढ़ी है।

फैंटसी थ्रिलर फिल्म 25 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

शनिवार यानी नौवें दिन इस फिल्म ने दो करोड़ रुपये कमाए थे।

आज दसवें दिन खबर लिखे जाने तक इसने 3.04 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

इसका टोटल कलेक्शन 61.89 करोड़ रुपये हो गया है।

3 of 5 हनुमान अंश - फोटो : सोशल मीडिया

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4 of 5 फिल्म 'द पैराडाइज' में नानी - फोटो : इंस्टाग्राम-@theparadise

'द पैराडाइज' की कितनी हुई कमाई? फिल्म 'द पैराडाइज' की रिलीज का आज ग्यारहवां दिन है।

नानी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

शनिवार को इस फिल्म ने दो करोड़ रुपये कमाए थे।

वहीं आज ग्यारहवें दिन खबर लिखे जाने तक इस फिल्म ने कुल 1.73 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 114.73 करोड़ रुपये हो गया है।

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5 of 5 दृश्यम 3 फिल्म रिव्यू - फोटो : अमर उजाला