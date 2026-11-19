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दरअसल, लारा की बेटी सायरा ने यूएई में टेनिस चैंपियनशिप जीतकर परिवार का नाम रोशन किया है। बेटी की इस उपलब्धि से लारा बेहद खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर अपनी खुशी जाहिर की है। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेरत्री लारा दत्ता इन दिनों अपनी फिल्म 'रामायण' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म में वह रानी कैकेयी के किरदार में नजर आई हैं। इस बीच अब एक्ट्रेस ने एक और खुशखबरी सभी के साथ शेयर की है।

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लारा ने लिखा खास नोट

लारा दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टेनिस टूर्नामेंट की कई तस्वीरें शेयर की हैं। यह प्रतियोगिता यूएई के फुजैराह स्थित टेनिस एंड कंट्री क्लब में आयोजित की गई थी। तस्वीरों में सायरा टेनिस कोर्ट पर नजर आ रही हैं।



एक तस्वीर में सायरा अपनी ट्रॉफी और जीत के बाद मिले प्राइज चेक के साथ पोज देती दिखाई दे रही हैं। वहीं, एक अन्य तस्वीर में लारा अपनी बेटी के साथ लिफ्ट में मिरर सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। हालांकि, एक्ट्रेस ने सभी तस्वीरों में इमोजी लगाकर बेटी का चेहरा छिपाया हुआ है।



इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लारा ने बताया कि वह अपनी बेटी के साथ इस टूर्नामेंट के लिए गई थी और जीत के साथ घर लौटीं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अपनी बेटी (जो अब मुझसे भी लंबी हो गई है) के साथ टूर पर गई थी और जीत के साथ वापस लौटी हूं, बहुत गर्व है।'

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