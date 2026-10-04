फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Television ›   Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other

बिग बॉस 20: सलमान के शो में पहुंचे नए मेहमान, कंटेस्टेंट ने एक-दूसरे के मुंह पर क्यों लगाया टेप? खफा हुए काजी

Sun, 04 Oct 2026 08:27 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 04 Oct 2026 08:27 PM IST
सार

Bigg Boss 20: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में खूब विवाद हो रहा है। वहीं इसमें कुछ अच्छे पल भी देखने को मिल रहे हैं। शो के कुछ प्रोमो जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या खास है?

 

विज्ञापन
Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड के कुछ नए प्रोमो जारी किए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। एक प्रोमो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं। एक और प्रोमो में सलमान ने कंटेस्टेंट को नया टास्क दिया है। वहीं काजी और अरिश्फा में बहस हो गई है।
विज्ञापन

Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
प्रमोशन के लिए पहुंचे आयुष्मान और सारा
नए एपिसोड में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आने वाले हैं। दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि दोनों कलाकार 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे हैं। सलमान खान ने दोनों का स्वागत किया है। सलमान खान, सारा से एक शायरी सुनाने को कहते हैं। सारा 'बिग बॉस' के होस्ट पर शायरी करती हैं। इसके बाद अभिनेत्री बताती हैं कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। इस पर सलमान खान कहते हैं 'उड़ के जाओ, उड़ता तीर देखने।'
विज्ञापन
विज्ञापन

Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other
सलमान खान - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
सलमान ने दिया नया टास्क
एक और प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट को एक टास्क देते हैं। वह कंटेस्टेंट से कहते हैं कि जिस किसी की बातें आपको परेशान करती हैं, उनके मुंह पर टेप लगाओ। सबसे पहले यंग डीएसए कहते हैं कि कुछ भी बोलो तो माही जी उसका बचाव करती हैं, वह वकील बन जाती हैं। फिर वह उनके मुंब पर टेप लगा देते हैं। 

मोहसिन खान: क्या 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम अभिनेता ने की शादी? नई पोस्ट ने बढ़ाई फैंस के दिलों धड़कन

विज्ञापन

Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
आसिफ ने लव के मुंह पर लगाया टेप
आसिफ कहते हैं कि लव पूरा दिन बोलने के बाद भी इस बात की शिकायत करती है कि उसे बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद आसिफ, लव के मुंह पर टेप लगा देते हैं। माही विज कहती हैं कि यंग बिना बात के बचता रहता है। ऐसे में वह यंग के मुंह पर टेप लगा देती हैं।

Salman Khan gives new task to Bigg Boss 20 contestants why they put tape on each other
बिग बॉस 20 - फोटो : इंस्टाग्राम@jiohotstarreality
अरिश्फा-काजी में हुई बहस
मेकर्स ने एक और प्रोमो जारी किया है। इसमें अरिश्फा खान और काजी तौकीर बहस करते हुए नजर आते हैं। अरिश्फा, आसिफ से कहती हैं कि आप बाहर चले जाओ, मगर वह बाहर जाने के बजाए उनसे बहस करते हैं। दोनों एक-दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का इल्जाम लगाते हैं। बातचीत के दौरान अरिश्फा कहती हैं कि आप बकवास मत करो। इस पर काजी नाराज हो जाते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे Bollywood News, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed