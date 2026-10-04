{"_id":"6ac267408b0cdf7f960ea09e","slug":"salman-khan-gives-new-task-to-bigg-boss-20-contestants-why-they-put-tape-on-each-other-2026-10-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिग बॉस 20: सलमान के शो में पहुंचे नए मेहमान, कंटेस्टेंट ने एक-दूसरे के मुंह पर क्यों लगाया टेप? खफा हुए काजी","category":{"title":"Television","title_hn":"छोटा पर्दा","slug":"television"}}

विज्ञापन 'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड के कुछ नए प्रोमो जारी किए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। एक प्रोमो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं। एक और प्रोमो में सलमान ने कंटेस्टेंट को नया टास्क दिया है। वहीं काजी और अरिश्फा में बहस हो गई है।

प्रमोशन के लिए पहुंचे आयुष्मान और सारा

नए एपिसोड में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आने वाले हैं। दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि दोनों कलाकार 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे हैं। सलमान खान ने दोनों का स्वागत किया है। सलमान खान, सारा से एक शायरी सुनाने को कहते हैं। सारा 'बिग बॉस' के होस्ट पर शायरी करती हैं। इसके बाद अभिनेत्री बताती हैं कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। इस पर सलमान खान कहते हैं 'उड़ के जाओ, उड़ता तीर देखने।'

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आसिफ ने लव के मुंह पर लगाया टेप

आसिफ कहते हैं कि लव पूरा दिन बोलने के बाद भी इस बात की शिकायत करती है कि उसे बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद आसिफ, लव के मुंह पर टेप लगा देते हैं। माही विज कहती हैं कि यंग बिना बात के बचता रहता है। ऐसे में वह यंग के मुंह पर टेप लगा देती हैं।