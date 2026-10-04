बिग बॉस 20: सलमान के शो में पहुंचे नए मेहमान, कंटेस्टेंट ने एक-दूसरे के मुंह पर क्यों लगाया टेप? खफा हुए काजी
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Sun, 04 Oct 2026 08:27 PM IST
सार
Bigg Boss 20: सलमान खान के शो 'बिग बॉस 20' में खूब विवाद हो रहा है। वहीं इसमें कुछ अच्छे पल भी देखने को मिल रहे हैं। शो के कुछ प्रोमो जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इसमें क्या खास है?
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विस्तार
'बिग बॉस 20' के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड के कुछ नए प्रोमो जारी किए हैं, जो काफी दिलचस्प हैं। एक प्रोमो में आयुष्मान खुराना और सारा अली खान अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे हैं। एक और प्रोमो में सलमान ने कंटेस्टेंट को नया टास्क दिया है। वहीं काजी और अरिश्फा में बहस हो गई है।
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प्रमोशन के लिए पहुंचे आयुष्मान और सारा
नए एपिसोड में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आने वाले हैं। दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि दोनों कलाकार 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे हैं। सलमान खान ने दोनों का स्वागत किया है। सलमान खान, सारा से एक शायरी सुनाने को कहते हैं। सारा 'बिग बॉस' के होस्ट पर शायरी करती हैं। इसके बाद अभिनेत्री बताती हैं कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। इस पर सलमान खान कहते हैं 'उड़ के जाओ, उड़ता तीर देखने।'
नए एपिसोड में अपकमिंग फिल्म 'उड़ता तीर' के कलाकार आयुष्मान खुराना और सारा अली खान नजर आने वाले हैं। दोनों अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचने वाले हैं। शो के नए प्रोमो में देखा जा सकता है कि दोनों कलाकार 'बिग बॉस 20' के सेट पर पहुंचे हैं। सलमान खान ने दोनों का स्वागत किया है। सलमान खान, सारा से एक शायरी सुनाने को कहते हैं। सारा 'बिग बॉस' के होस्ट पर शायरी करती हैं। इसके बाद अभिनेत्री बताती हैं कि उनकी फिल्म 23 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। इस पर सलमान खान कहते हैं 'उड़ के जाओ, उड़ता तीर देखने।'
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सलमान ने दिया नया टास्क
एक और प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट को एक टास्क देते हैं। वह कंटेस्टेंट से कहते हैं कि जिस किसी की बातें आपको परेशान करती हैं, उनके मुंह पर टेप लगाओ। सबसे पहले यंग डीएसए कहते हैं कि कुछ भी बोलो तो माही जी उसका बचाव करती हैं, वह वकील बन जाती हैं। फिर वह उनके मुंब पर टेप लगा देते हैं।
एक और प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट को एक टास्क देते हैं। वह कंटेस्टेंट से कहते हैं कि जिस किसी की बातें आपको परेशान करती हैं, उनके मुंह पर टेप लगाओ। सबसे पहले यंग डीएसए कहते हैं कि कुछ भी बोलो तो माही जी उसका बचाव करती हैं, वह वकील बन जाती हैं। फिर वह उनके मुंब पर टेप लगा देते हैं।
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आसिफ ने लव के मुंह पर लगाया टेप
आसिफ कहते हैं कि लव पूरा दिन बोलने के बाद भी इस बात की शिकायत करती है कि उसे बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद आसिफ, लव के मुंह पर टेप लगा देते हैं। माही विज कहती हैं कि यंग बिना बात के बचता रहता है। ऐसे में वह यंग के मुंह पर टेप लगा देती हैं।
आसिफ कहते हैं कि लव पूरा दिन बोलने के बाद भी इस बात की शिकायत करती है कि उसे बोलने नहीं दिया गया। इसके बाद आसिफ, लव के मुंह पर टेप लगा देते हैं। माही विज कहती हैं कि यंग बिना बात के बचता रहता है। ऐसे में वह यंग के मुंह पर टेप लगा देती हैं।
अरिश्फा-काजी में हुई बहस
मेकर्स ने एक और प्रोमो जारी किया है। इसमें अरिश्फा खान और काजी तौकीर बहस करते हुए नजर आते हैं। अरिश्फा, आसिफ से कहती हैं कि आप बाहर चले जाओ, मगर वह बाहर जाने के बजाए उनसे बहस करते हैं। दोनों एक-दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का इल्जाम लगाते हैं। बातचीत के दौरान अरिश्फा कहती हैं कि आप बकवास मत करो। इस पर काजी नाराज हो जाते हैं।
मेकर्स ने एक और प्रोमो जारी किया है। इसमें अरिश्फा खान और काजी तौकीर बहस करते हुए नजर आते हैं। अरिश्फा, आसिफ से कहती हैं कि आप बाहर चले जाओ, मगर वह बाहर जाने के बजाए उनसे बहस करते हैं। दोनों एक-दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का इल्जाम लगाते हैं। बातचीत के दौरान अरिश्फा कहती हैं कि आप बकवास मत करो। इस पर काजी नाराज हो जाते हैं।