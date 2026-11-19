कब रिलीज होगी फिल्म?

सूरज बड़जात्या ने कहा कि वे बॉक्स-ऑफिस के आंकड़ों में नहीं फंसना चाहते थे। इसके बजाय, एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे, जो दर्शकों का मनोरंजन करे और परिवारों को थिएटर में एक साथ फिल्म देखने का मौका मिले। पिछले कुछ वर्षों में फिल्म बनाने के अपने तरीके में आए बदलाव के बारे में बताते हुए बड़जात्या ने कहा कि अब उन्हें नंबर वन फिल्म बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती, जैसा कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में किया था। उनका फोकस अब यह पक्का करने पर था कि यह प्रेम मोल लिया दर्शकों से कनेक्ट करे।

फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को रिलीज होगी।