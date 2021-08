असली राष्ट्र निर्माता मुगल: विवेक अग्निहोत्री का कबीर खान को जवाब, कहा- मुगलों ने सिर्फ मंदिरों को नष्ट किया...

मशहूर फिल्म निर्माता विवेक रंजन अग्निहोत्री सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने टि्वटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर कबीर खान पर निशाना साधा है। विवेक ने अपनी पोस्ट में लिखा- ‘पापा गूगल, मुगल के बनाए राष्ट्र को क्यों नहीं ढूंढ पाता है? इस पर पिता जवाब देते हैं- बेटा क्योंकि वह सारे देश भारतीय मंदिरों के अंदर छिपे हुए हैं। विवेक के पोस्ट शेयर करते ही इंटरनेट यूजर्स इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।



विवेक ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि मुगलों ने सिर्फ लोगों का सिर कलम करने और मंदिरों को नष्ट करने का काम किया है। लेकिन उन्होंने कभी ट्विटर पर लोगों को गाली नहीं दी। विवेक ने कहा कि कम से कम वे फासीवादी संघियों की तरह ट्रोल तो नहीं हुए। उन्हें बहुत दुख होता है जब बॉलीवुड फिल्मों में इस तथ्य को नहीं दिखाया जाता है।



“Dad, why can’t Google find nations built by Mughals?”



“Beta, because those nations are hidden inside Indian temples.”#ShortStory #Mughals pic.twitter.com/kmOuE3ZuOL