Bigg Boss 20: घरवालों पर क्यों भड़कीं अरिश्फा खान? दी चेतावनी- 'सुन लो सब...जेन जी हूं मैं'

रीति तिवारी को अपना संघर्ष बताते दिखे आसिफ खान

'पंचायत' सीरीज में दामाद जी बनकर लोकप्रियता हासिल करने वाले एक्टर आसिफ खान भी शो का हिस्सा हैं। घर के अंदर वे भोजपुरी एक्टर व सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी से बात करते हुए अपने संघर्ष का सफर बताते दिखे। सामने आए प्रोमो में आसिफ कहते हैं, 'आज लोग उनसे कहते हैं कि तुम एक दिन जाकर इतना पैसा कमा लेते हो। मैं कहता हूं कि यह एक दिन का नहीं है, यह 16 वर्षों का पैसा है'।

आसिफ ने बताया कि वे 2016 में कास्टिंग भी करते थे और छोटे-छोटे रोल भी करते थे। साल 2019 में उनकी पहली फिल्म आई। उन्होंने कहा, 'मुझे ऐसा लगता है कि बहुत वक्त गुजारकर जब कुछ मिलता है तो बहुत कुछ मिलता भी है और वह टिकता भी है'। इस पर रीति तिवारी ने भी सहमति जताई।

