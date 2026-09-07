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Hindi News ›   Entertainment ›   Kriti Kharbanda praised ali fazal for Movie Mirzapur The Movie says so proud of this boy and his journey

मिर्जापुर: दर्शकों की मोहब्बत देख इमोशनल हुए गुड्डू पंडित, वायरल वीडियो पर कृति खरबंदा ने की ये टिप्पणी

Mon, 07 Sep 2026 10:56 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Mon, 07 Sep 2026 10:56 PM IST
सार

Kriti Kharbanda Appreciates Ali: अली फजल इन दिनों फिल्म 'मिर्जापुर द मूवी' में नजर आ रहे हैं। उनके किरदार को खूब प्यार मिल रहा है। इस बीच अभिनेता के एक वायरल वीडियो पर कृति खरबंदा का रिएक्शन सामने आया है।

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Kriti Kharbanda praised ali fazal for Movie Mirzapur The Movie says so proud of this boy and his journey
अली फजल-कृति खरबंदा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में अली फजल गुड्डू पंडित की भूमिका में नजर आए। इस किरदार ने उनकी लोकप्रियता में चार चांद जड़ दिए। यह सीरीज अब फिल्म के रूप में सिनेमाघरों तक पहुंच चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर नोट छाप रही है। गुड्डू पंडित बनकर अली फजल ने फिर कमाल किया है। अभिनेत्री कृति खरबंदा ने उन्हें शाबाशी दी है।

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Kriti Kharbanda praised ali fazal for Movie Mirzapur The Movie says so proud of this boy and his journey
मिर्जापुर द मूवी - फोटो : सोशल मीडिया

अली फजल के वायरल वीडियो पर की टिप्पणी
फिल्म 'मिर्जापुर' की बंपर कमाई के बीच सोशल मीडिया पर अली फजल का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे कार में सवार दिख रहे हैं। उनके आसपास फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी है। हर कोई उनका नाम पुकारता दिख रहा है। फैंस के बीच अपने लिए इतना प्यार देख अली फजल कुछ इमोशनल हो गए हैं और हाथ जोड़कर सभी का आभार जता रहे हैं। यही वीडियो कृति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर शेयर किया है

तारीफ में कृति खरबंदा ने क्या कहा?
कृति खरबंदा ने अली का पोस्ट शेयर करते हुए उनकी पीठ थपथपाई है। साथ ही उनकी मेहनत की तारीफ की है। कृति ने अली की अभिनेत्री पत्नी ऋचा चड्ढा को भी इस सफलता के लिए क्रेडिट दिया है।
कृति खरबंदा ने लिखा है, 'इस लड़के पर उसके सफर पर और इतनी सारी मोहब्बत पाने के लिए उसने जो कड़ी मेहनत की है, उस पर मुझे बहुत-बहुत-बहुत गर्व है।
ली... (अली फजल)! तुम्हें खूब सारा प्यार। रिचेस, (ऋचा चड्ढा) मुझे पक्का पता है कि तुम्हारे बिना वह यह सब नहीं कर पाता। यह एक पर्सनल जीत है'।

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कितना हुआ 'मिर्जापुर' का बॉक्स ऑफिस?

  • फिल्म 'मिर्जापुर' 04 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। चार दिनों में यह फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 25.75 करोड़ रुपये की कमाई के साथ शुरुआत की।
  • दूसरे दिन शनिवार को कलेक्शन 32 करोड़ रुपये रहा।
  • तीसरे दिन रविवार को फिल्म की कमाई 36 करोड़ रुपये रही।
  • आज मंडे टेस्ट में इस फिल्म ने 15.50 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।
  • 'मिर्जापुर' का टोटल नेट कलेक्शन 109.25 करोड़ रुपये हो चुका है।
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