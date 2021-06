कहां तुम चले गए: सुशांत की याद में भावुक हुए फैंस, किसी के छलके आंसू तो कोई बोला- इतनी जल्दी क्यों चले गए

सुशांत सिंह राजपूत की आज पहली पुण्यतिथि है। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। फिलहाल सीबीआई इस केस से जुड़े सभी चश्मदीदों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। सुशांत काफी जिंदादिल शख्स थे, जिसका अंदाजा उनकी बातचीत के आधार पर लगाया जा सकता है। सुशांत की मौत का कारण जो भी हो, लेकिन उनके चाहने वालों के लिए उनका सितारा उनसे बहुत दूर चला गया। 34 साल की उम्र तक सुशांत ने काफी कुछ हासिल कर लिया था। वो फिल्मों में अच्छा काम कर रहे थे। पीके', 'छिछोरे', 'एमएस धोनी' में सुशांत ने अपने किरदार से फैंस का दिल जीत लिया था।



सुशांत की पहली पुण्यतिथि पर उनके फैंस उन्हें याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनके लिए #SushantSinghRajput हैशटैग चला रहे हैं। किसी के आंसू छलक रहे हैं तो कोई कह रहा है इतनी भी क्या जल्दी थी जाने की। रणदीप हुड्डा ने भी ट्वीट कर लिखा- उम्मीद करता हूं तुम जहां होगे खुश होगे मेरे भाई...





Hope you are happy and at peace wherever you are brother 🤗#SushantSinghRajput pic.twitter.com/zwwoOnT6Ep