राहुल रॉय: कैसे बदली एक्टर की जिंदगी? अब शादियों में डांस करके चलाते हैं खर्च; आर्थिक तंगी का किया खुलासा

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30 लाख के कानूनी मामले से जूझ रहे हैं एक्टर

हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में आ गए, जब सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में राहुल शादी समारोहों में डांस करते और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करते नजर आए। अब राहुल ने अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है। विज्ञापन



टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि वह काफी समय से 30 लाख रुपये के एक कानूनी मामले से जूझ रहे हैं और इसे सुलझाने के लिए वह अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले वह एक तलाक के मामले से गुजरे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में आ गए, जब सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में राहुल शादी समारोहों में डांस करते और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करते नजर आए। अब राहुल ने अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है।टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि वह काफी समय से 30 लाख रुपये के एक कानूनी मामले से जूझ रहे हैं और इसे सुलझाने के लिए वह अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले वह एक तलाक के मामले से गुजरे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी। विज्ञापन विज्ञापन 'आशिकी' फेम एक्टर राहुल रॉय को साल 2020 में ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद एक्टर को काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। अब इस मामले पर राहुल ने खुलकर बात की है।

दोबारा शुरू करना चाहते हैं करियर

अब राहुल अपनी जिंदगी और करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले 5 साल लगभग एक ब्रेक की तरह रहे, क्योंकि मैं ठीक हो रहा था। कोई काम नहीं था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका होता। लेकिन अब मुझे थोड़ा काम मिल रहा है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। सेट पर वापस आकर कैमरे का सामना करके मुझे बहुत खुशी हुई।'



लोगों का शुक्रियाअदा करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। फिल्मों में अपने 37 साल के सफर में मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और अब मैं आगे और ज्यादा काम करने की उम्मीद कर रहा हूं।'