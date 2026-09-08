राहुल रॉय: कैसे बदली एक्टर की जिंदगी? अब शादियों में डांस करके चलाते हैं खर्च; आर्थिक तंगी का किया खुलासा
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 08 Sep 2026 10:57 AM IST
सार
Rahul Roy: फिल्म 'आशिकी' से रातोंरात स्टार बने एक्टर राहुल रॉय ने अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर को लेकर खुलकर बात की है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
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विस्तार
'आशिकी' फेम एक्टर राहुल रॉय को साल 2020 में ब्रेन स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद एक्टर को काफी आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा। अब इस मामले पर राहुल ने खुलकर बात की है।
30 लाख के कानूनी मामले से जूझ रहे हैं एक्टर
हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में आ गए, जब सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में राहुल शादी समारोहों में डांस करते और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करते नजर आए। अब राहुल ने अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है।
टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि वह काफी समय से 30 लाख रुपये के एक कानूनी मामले से जूझ रहे हैं और इसे सुलझाने के लिए वह अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले वह एक तलाक के मामले से गुजरे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी।
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30 लाख के कानूनी मामले से जूझ रहे हैं एक्टर
हाल ही में बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय एक बार फिर चर्चा में आ गए, जब सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो वायरल हुए। इन वीडियो में राहुल शादी समारोहों में डांस करते और अपने पुराने गानों पर परफॉर्म करते नजर आए। अब राहुल ने अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में खुलकर बात की है।
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टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि वह काफी समय से 30 लाख रुपये के एक कानूनी मामले से जूझ रहे हैं और इसे सुलझाने के लिए वह अपने भाई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। राहुल ने यह भी बताया कि कुछ साल पहले वह एक तलाक के मामले से गुजरे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम कर दी थी।
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दोबारा शुरू करना चाहते हैं करियर
अब राहुल अपनी जिंदगी और करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले 5 साल लगभग एक ब्रेक की तरह रहे, क्योंकि मैं ठीक हो रहा था। कोई काम नहीं था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका होता। लेकिन अब मुझे थोड़ा काम मिल रहा है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। सेट पर वापस आकर कैमरे का सामना करके मुझे बहुत खुशी हुई।'
लोगों का शुक्रियाअदा करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। फिल्मों में अपने 37 साल के सफर में मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और अब मैं आगे और ज्यादा काम करने की उम्मीद कर रहा हूं।'
अब राहुल अपनी जिंदगी और करियर को दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'पिछले 5 साल लगभग एक ब्रेक की तरह रहे, क्योंकि मैं ठीक हो रहा था। कोई काम नहीं था। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो मैं बहुत ज्यादा काम कर चुका होता। लेकिन अब मुझे थोड़ा काम मिल रहा है और मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं। सेट पर वापस आकर कैमरे का सामना करके मुझे बहुत खुशी हुई।'
लोगों का शुक्रियाअदा करते हुए उन्होंने आगे कहा, 'मैं उन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं, जो मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। फिल्मों में अपने 37 साल के सफर में मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है और अब मैं आगे और ज्यादा काम करने की उम्मीद कर रहा हूं।'
शादी में डांस करके चलाते हैं खर्च
अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा, 'मेरे खर्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत है। 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद दोबारा काम मिलना मुश्किल था। तब से 5 साल हो गए हैं और मैं चीजें चलाने के लिए जो भी कर सकता था, कर रहा था। कभी-कभी मुझे शादियों में डांस करने के लिए 2 लाख या 4 लाख रुपये मिल जाते हैं। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि यह कितनी मेहनत है। मुझे अपना खर्च चलाने के लिए कमाना भी है।'
अपनी आर्थिक परेशानियों के बारे में बात करते हुए राहुल ने कहा, 'मेरे खर्चे हैं और मुझे पैसों की जरूरत है। 2020 में ब्रेन स्ट्रोक के बाद दोबारा काम मिलना मुश्किल था। तब से 5 साल हो गए हैं और मैं चीजें चलाने के लिए जो भी कर सकता था, कर रहा था। कभी-कभी मुझे शादियों में डांस करने के लिए 2 लाख या 4 लाख रुपये मिल जाते हैं। जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, उन्हें नहीं पता कि यह कितनी मेहनत है। मुझे अपना खर्च चलाने के लिए कमाना भी है।'
2020 में आया था ब्रेन स्ट्रोक
ये भी पढ़ें- राजेश शर्मा: कीड़े के काटने की खबर पर एक्टर ने तोड़ी चुप्पी, बताया अस्पताल में भर्ती होने का चौंकाने वाला कारण
- साल 2020 में राहुल रॉय को कारगिल में फिल्म ‘LAC - लिव द बैटल’ की शूटिंग के दौरान ब्रेन स्ट्रोक आया था।
- इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया था।
- अस्पताल में उनके ब्रेन और हार्ट की एंजियोग्राफी की गई थी।
- इस हादसे के बाद राहुल को लंबे समय तक अपनी सेहत और रिकवरी पर ध्यान देना पड़ा।
- अब वह धीरे-धीरे अपने काम की तरफ वापस लौट रहे हैं।
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