अमिताभ बच्चन: जब अक्षय के घर पहुंचे बिग बी, फैन से हुई ऐसी गलती कि सोच में पड़ गए खिलाड़ी कुमार; जानें मामला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: संदेश मेहरा Updated Tue, 08 Sep 2026 08:49 AM IST
सार
Akshay Kumar: हाल ही में अक्षय कुमार और सैफ अली खान कौन बनेगा करोड़पति में फिल्म 'हैवान' के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अक्षय ने एक ऐसा किस्सा शेयर किया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए।
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विस्तार
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बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार और सैफ अली खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म हैवान के प्रमोशन में व्यस्त हैं। इस बीच दोनों एक्टर केबीसी के सेट पर पहुंचे थे। इस दौरान एक्टर ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक खास किस्सा शेयर किया। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
क्या है पूरा मामला?
शो के एक सेगमेंट के दौरान अक्षय कुमार ने उस समय का किस्सा याद किया, जब अमिताभ बच्चन उनके मुंबई के लोखंडवाला वाले घर पर आए थे। अक्षय ने बताया कि उनके घर पर काम करने वाला एक शख्स अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था।
जब उसने पहली बार अमिताभ बच्चन को सामने देखा तो वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उससे कुछ संभाला ही नहीं गया। इसी एक्साइटमेंट में उसने अमिताभ बच्चन के कुर्ते पर पानी के गिलास गिरा दिए।
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क्या है पूरा मामला?
शो के एक सेगमेंट के दौरान अक्षय कुमार ने उस समय का किस्सा याद किया, जब अमिताभ बच्चन उनके मुंबई के लोखंडवाला वाले घर पर आए थे। अक्षय ने बताया कि उनके घर पर काम करने वाला एक शख्स अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था।
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जब उसने पहली बार अमिताभ बच्चन को सामने देखा तो वह इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि उससे कुछ संभाला ही नहीं गया। इसी एक्साइटमेंट में उसने अमिताभ बच्चन के कुर्ते पर पानी के गिलास गिरा दिए।
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बिग बी पर गिराया पूरा पानी
अमिताभ बच्चन को से बात करते हुए अक्षय ने कहा, 'सर, क्या आपको याद है जब आप मेरे घर आए थे? मैं लोखंडवाला की बात कर रहा हूं, जब मैं वहां रहा करता था। मेरे घर पर काम करने वाले उस लड़के को आपको पानी देना था। वहां तीन-चार गिलास रखे हुए थे। मुझे वह बात बहुत अच्छे से याद है। सर ने कुर्ता पहना हुआ था और वह लड़का इलाहाबाद का था। उसने आपको देखा और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में अमिताभ जी को पानी का गिलास दे रहा है।'
अमिताभ बच्चन को से बात करते हुए अक्षय ने कहा, 'सर, क्या आपको याद है जब आप मेरे घर आए थे? मैं लोखंडवाला की बात कर रहा हूं, जब मैं वहां रहा करता था। मेरे घर पर काम करने वाले उस लड़के को आपको पानी देना था। वहां तीन-चार गिलास रखे हुए थे। मुझे वह बात बहुत अच्छे से याद है। सर ने कुर्ता पहना हुआ था और वह लड़का इलाहाबाद का था। उसने आपको देखा और उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में अमिताभ जी को पानी का गिलास दे रहा है।'
अक्षय ने बिग बी को अपना कुर्ता दिया
अक्षय ने आगे बताया, 'तो वह पानी लेकर आपके पास आया। वहां चार गिलास रखे थे और उसने एक्साइटमेंट में आपके कुर्ते पर चारों गिलास का पानी गिरा दिया। वह इतना हैरान था कि उसे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा? सर, आप जाहिर तौर पर बहुत लंबे हैं, इसलिए मुझे आपको अपना कुर्ता देना पड़ा, ताकि वह आपको फिट आ सके।'
अक्षय का यह किस्सा सुनकर अमिताभ बच्चन और शो में मौजूद सभी लोग हंसने लगे।
अक्षय ने आगे बताया, 'तो वह पानी लेकर आपके पास आया। वहां चार गिलास रखे थे और उसने एक्साइटमेंट में आपके कुर्ते पर चारों गिलास का पानी गिरा दिया। वह इतना हैरान था कि उसे ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा? सर, आप जाहिर तौर पर बहुत लंबे हैं, इसलिए मुझे आपको अपना कुर्ता देना पड़ा, ताकि वह आपको फिट आ सके।'
अक्षय का यह किस्सा सुनकर अमिताभ बच्चन और शो में मौजूद सभी लोग हंसने लगे।
13 साल बाद साथ आएंगे अक्षय और सैफ
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- प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी फिल्म ‘हैवान’ में अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर साथ नजर आने वाले हैं।
- दोनों की जोड़ी को आखिरी बार साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म ‘टशन’ में देखा गया था।
- यानी करीब 18 साल बाद दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे।
- ‘हैवान’ 11 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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