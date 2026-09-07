आशा भोसले जयंती: गाने के अलावा ताई के पास था यह टैलेंट, रिहर्सल के बीच लता दीदी पर क्यों चिल्लाईं?

बहन के सेक्रेटरी के साथ भागकर शादी की

आशा ताई की पर्सनल लाइफ में भी कई तूफान आए। उन्हें 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के 31 साल के पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया था। घर वालों के खिलाफ जाकर उन्होंने गणपत राव से शादी कर ली थी। इस कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था।

शादी के कुछ दिन तो अच्छे से बीते लेकिन फिर गणपत और उनके भाई आशा को पीटने लगे। गणपत के परिवार वाले आशा को उनके घर के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं देते थे। उन्होंने कई बार लता दीदी से मिलने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुईं।

जब ये सब उनके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो 1960 में वो दो बच्चों के साथ अपनी मां के घर आ गईं। उस समय भी आशा प्रेग्नेंट थीं। ताई के परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह करने के बाद कुछ वर्षों की दूरियां आईं, लेकिन जब वे वापस लौटीं तो लता दीदी ने उन्हें अपने पास कमरा देकर फिर से पूरा परिवार एक कर लिया।



आशा ताई का परिवार

आशा भोसले के बड़े बेटे का नाम हेमंत था। वह अब इस दुनिया में नहीं हैं। आशा भोसले की बेटी वर्षा ने 8 अक्टूबर 2012 में सुसाइड कर लिया था। आशा ताई के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले हैं।